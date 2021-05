In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Maggio: 300 tecnici al Pnrr: Draghi come Conte. Task force prima era un vulnus democratico, ora non più

Le sorprese della politica sono infinite. Come quella di trovare nel documento esteso del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr, il Recovery plan), di circa 2.500 pagine, che il governo ha inviato al Parlamento, una delle pietre dello scandalo utilizzate per far cadere il governo Conte. Ricordate la vicenda della task force da 300 funzionari […]

Anche nell’amarissimo caso Amara, il Csm si conferma l’acronimo di Ciechi Sordi e Muti, per non dire di Centro di Salute Mentale. L’avvocato esterno dell’Eni, noto depistatore, taroccatore di prove, corruttore di magistrati (ha patteggiato) mette a verbale a Milano una nuova loggia P2 chiamata Ungheria, piena di magistrati, politici, avvocati, big di vari apparati. […]

Csm – La guerra dei dossier Davigo diede anche un rapporto scritto al vicepresidente Ermini Entrano in scena un nuovo testimone, il presidente della commissione parlamentare antimafia Nicola Morra, e un’informativa scritta e consegnata dall’ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo al vicepresidente del Csm David Ermini. Partiamo da Nicola Morra. Il senatore ha voluto inviare ai pm di Roma una nota scritta nella quale ricostruisce quel che sa sulla questione […] di Marco Lillo, Antonio Massari e Valeria Pacelli

L’intervista – Antonella Viola “Errore allungare il tempo tra prime dosi e richiami” Professoressa Antonella Viola allungare il periodo tra prima dose e richiamo di Pfizer e Moderna è sbagliato? È azzardato per due motivi: la prima dose protegge la metà o poco più rispetto all’efficacia del vaccino; a livello di comunità, immunità parziale e alta circolazione del virus rendono possibile la generazione di nuove varianti. Gli inglesi […] di Giampiero Calapà

Assunzioni – Precari – Si entra senza concorso Scuola, sanatoria e crollo dei nati: ecco la “riforma” Una sanatoria strutturale che in un colpo solo riesce a riformare il reclutamento degli insegnanti, sistemando i precari della scuola. In più, la rinuncia a qualsiasi risoluzione in tempi brevi del problema delle aule sovraffollate (in continuità, va detto, con l’impostazione precedente), lasciandone la gestione alla progressiva denatalità che sta interessando l’Italia. Secondo quanto si […]

Grida al complotto Renzi manda in Procura la clip di Report: “Abusiva” “Intercettazione irregolare”: l’ex premier presenta un esposto sul video dell’incontro con lo 007 Mancini

Pubblicato su un blog Bose, il decreto che caccia padre Bianchi: “Non ha rinunciato a governare comunità” L’ex priore Enzo Bianchi “ha mostrato di non aver rinunciato effettivamente al governo, interferendo in diversi modi, continuamente e gravemente sulla conduzione della medesima comunità e determinando una grave divisione nella vita fraterna. Si è posto al di sopra della regola della comunità e delle esigenze evangeliche da esse richieste, esercitando la propria autorità morale […] di Alex Corlazzioli

L’intervista – Lo scrittore M. Molina – Regionali di Madrid “I socialisti devono rinnovarsi. La speranza spagnola è Errejón” Lo scrittore e saggista spagnolo Antonio Muñoz Molina neanche in uno dei suoi noir madrileni sarebbe mai arrivato a immaginare per la governatrice popolare, Isabel Diaz Ayuso, una “vittoria in tutti i municipi, in tutti i quartieri, anche in quelli tradizionalmente di sinistra. È stata una grande sorpresa” commenta. La speranza? “Monica Garcia (Mas Madrid, […]

Amministrative – Ultimi dubbi per l’ex segretario del Pd Lazio: i 5S restano in giunta. Il Pd spinge Zinga per Roma Manca qualche dettaglio e lui, il governatore del Lazio, ha ancora qualche dubbio: insomma “non è chiusa al cento per cento” come sussurrano big dem e grillini. Ma a breve, forse entro domani, ma comunque entro il 20 maggio (scadenza per la candidatura alle primarie), dovrebbe arrivare l’annuncio che il candidato sindaco del Pd a […] di Luca De Carolis e Wanda Marra

Il Movimento E Virginia ci ripensa: no a Rousseau Continua la guerra con casaleggio sui dati degli iscritti

Separati in casa Mozione M5S: via Durigon. Lega in trincea, gli altri zitti Chissà se, prima o poi, Mario Draghi proferirà parola sul tema. Nel frattempo, il caso del sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon, arriva in Parlamento: il Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione per chiedere la revoca dell’incarico di governo al leghista, pizzicato da una telecamera nascosta di Fanpage mentre tranquillizzava un conoscente in merito alle inchieste […]

Brevetti: a Oporto, Europa spiazzata e divisa su Biden L’Ue, spiazzata dall’improvvisa apertura di Joe Biden all’idea di sospendere i brevetti sui vaccini anti-Covid, si ritrova costretta a dibattere la questione, sebbene l’abbia snobbata sin dall’inizio della pandemia. Le rivelazioni dell’Ong Corporate Europe Observatory (Ceo) dimostrano che né la commissione europea né i governi hanno finora preso in seria considerazione le possibilità di allentare […]

La situazione L’Rt risale, ma l’Iss rassicura: “L’epidemia non è in ripresa” “La curva è in decrescita. sempre lenta, ma questa settimana in tutte le regioni”. Il presidente dell’Istituto superiore dio Sanità Silvio Brusaferro, nella consueta illustrazione del monitoraggio settimanale, non nasconde un cauto ottimismo. Tutti gli indicatori epidemiologici sono in ribasso, fatta ecczioni per l’indice Rt e per i contagi nella fascia di età 0-9 anni. […] di Ste. Ca.

Conte-Acqua Marcia, inchiesta a Perugia “Prestazioni corrette” L’indagine partita dalle dichiarazioni di Pietro Amara sull’incarico da 400 mila euro ricevuto da Giuseppe Conte (e su altri incarichi di altri professionisti) nell’ambito del concordato Acqua Marcia, partita da Milano, è passata per Roma per poi approdare a Perugia per competenza territoriale. Amara nel suo verbale del 14 dicembre 2019 ha raccontato ai pm […] di M.l., A. Mass. e Val. Pac.

Le 2500 pagine. Il testo completo in Parlamento Sono 2.487 in tutto le pagine delle schede progetto che accompagnano il Recovery plan italiano, che il governo ha inviato in Europa e al Parlamento. È il piano davvero definitivo, compreso di allegati che illustrano in modo approfondito le quasi 290 pagine del documento finora circolato. Il piano punta a spendere quest’anno 13,8 miliardi (dedicandoli […]

Nuove primavere da fame. Medio Oriente e pandemia Il Medio Oriente ha tante crisi drammatiche – Covid, guerre senza fine in Siria, Yemen e Libia, estremismo islamico, corruzione, Stati in bancarotta – ed è facile che le emergenze passino inosservate finché non è troppo tardi. Adesso l’intera Regione è all’apice di un’era di aumento dei prezzi dei prodotti alimentari e di carenze che […]

Città divisa Gerusalemme, sfratto di ebrei ai palestinesi: sale la tensione Con una mossa a sorpresa, il presidente israeliano, Reuven , ha deciso di incaricare il capo dell’opposizione, Yair Lapid, di formare il prossimo governo dopo il fallimento di Benjamin Netanyahu. Il leader centrista di “C’è un futuro” avrà lo stesso lasso tempo, 28 giorni, per riuscire in questa complicata “impresa” di coalizione allargata che necessita […]

L’inedito I consigli del maestro Rilke: “Il poeta è un’ape sul dolce” Escono giovedì le “Lettere” tra l’intellettuale e il suo pupillo Kappus, aspirante scrittore: un manifesto letterario, un manuale d’arte e di vita vissuta di Angelo Molica Franco

Il film da vedere – Maternal Mamme, bambine e suore sull’orlo di una crisi di nervi Bolzanina, classe 1975, Maura Delpero si era già fatta apprezzare per due documentari, Signori professori (2008) e Nadia e Svetea (2012). Con Maternal, da giovedì in sala con Lucky Red, esordisce al lungometraggio di finzione, termine peraltro non adeguato: la rappresentazione è documentata e documentaria, informata di realtà, nutrita di osservazione partecipata. La regista e […]