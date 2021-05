gianni-sperti-per-la-prima-volta-decide-di-raccontarsi-e-ammette:-“ho-preso-una-sbandata-…”

Spread the love











Gianni Sperti, opinionista del programma di Maria De Filippi “Uomini e donne” ha sempre dimostrato di essere una persona corretta, schietta e sincera che non ha peli sulla lingua e che se cambia opinione sui vari tronisti o corteggiatori non si fa problemi ad ammetterlo.

Gianni Sperti è sempre molto grato a Maria De Filippi per avergli dato questo ruolo e a lei è sempre riconoscente e le vuole un bene sincero ricambiato dalla De Filippi che lo stima e lo apprezza tanto ed è pronta, in qualsiasi occasione, a difenderlo a spada tratta.

Gianni Sperti rivela “ho preso una sbandata”

Gianni Sperti è sempre molto riservato sulla sua vita privata della quale non si sa assolutamente nulla. L’unica certezza è che è stato il marito, innamoratissimo, di Paola Barale ma poi il matrimonio è finito e lui per ora non intende rivelare nulla di ciò che riguarda la sfera più intima e personale della sua vita, la parte affettiva.

Però, qualche giorno fa, ha rilasciato una lunga intervista al Magazine Ufficiale di Uomini e Donne in occasione della quale ha rivelato qualcosa, per la prima volta.

Infatti, ha dichiarato, inaspettatamente: “Ho preso una sbandata a Uomini e Donne” pochi mesi fa, ma ad oggi si dichiara single.

A questo punto tutti hanno iniziato a fare il nome della destinataria della sbandata di Sperti e i nomi più probabili sono risultati quelli di Roberta che oggi è la compagna ufficiale di Riccardo se pur con alti e bassi ma c’è anche chi ha pensato a Isabella che lui apprezza sempre tantissimo, difenda e che ha definito colta e raffinata.

Gianni Sperti e il rapporto con Tina cipollari

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno davvero un bel rapporto e, anche se litigano e quando non sono d’accordo non si nascondono, è comunque palpabile il bel rapporto di amicizia che li lega.

Gianni Sperti ha detto di Tina: “Al telefono con me è spesso dolce e materna, sue qualità che conoscono solo le persone più intime”.

Dunque, tra i due c’è un rapporto profondo che va bel al di là di quello che si vede in tv.

E poi su Gemma e Isabella ha detto: “Entrambe eleganti ma, mentre Gemma ‘insegue’ spesso l’amore perché innamorata dell’amore stesso, Isabella, donna risolta e risoluta, con un carattere forte, colta, è talmente centrata su sè stessa che non permette a nessun uomo di mancarle di rispetto”.

