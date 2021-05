gianni-sperti,-decide-di-parlare-e-svela:-“maria-de-filippi-mi-ha-…”

Spread the love











Gianni Sperti da diversi anni ormai è al fianco di Maria De Filippi, nel programma Uomini e Donne in veste di opinionista. Potremmo dire senza dubbio che il ballerino è uno dei protagonisti e volti fissi della trasmissione condotta da Maria. Sappiamo bene che prima di diventare il opinionista televisivo di Uomini e Donne, Gianni ha avuto una carriera molto ricca ed anche molto importante in televisione come ballerino. Ha preso parte infatti a diversi programmi televisivi, come Buona domenica e La sai l’ultima? e sembra che abbia avuto anche alcune esperienze come attore. Poi ad un certo punto, sembra che abbia avuto alcuni problemi privati tali da portarlo ad allontanarsi dal mondo della televisione e dello spettacolo. La sua vita, infatti pare avesse preso una piega diversa ed a farlo riemergere, sembra essere stata proprio lei, Maria De Filippi.

Gianni Sperti, l’esordio della sua carriera e poi la crisi

È stato durante la sua partecipazione al programma La sai l’ultima? nel 1995 che Gianni ha conosciuto la collega Paola Barale, la donna che è stata al suo fianco e con la quale ha iniziato una storia d’amore piuttosto passionale. Nel 1999 sono arrivate le nozze e dopo qualche anno, nel 2002 l’idillio purtroppo si è rotto. Non sono mai state rese note le motivazioni che hanno portato i due a lasciarsi, ma pare che fu proprio la Barale a prendere questa decisione, perché pare avessero due vite completamente diverse.

Non accettava la fine della relazione, la crisi dopo la separazione da Paola

Per Gianni questo è stato sicuramente un momento molto difficile perché pare che inizialmente non avesse preso bene la separazione. Gianni Si ritrovò ad affrontare un momento piuttosto buio dal quale ha fatto fatica ad uscire. Sembra che sia stato proprio grazie a Maria De Filippi che Gianni ha ricominciato a vivere e lo ha fatto nel momento in cui la moglie di Maurizio Costanzo, lo ha fatto entrare nel cast di Uomini e Donne come opinionista.

Maria De Filippi lo ha aiutato a riemergere

Era esattamente il 2003 quando Gianni, ormai reduce dalla separazione dalla moglie da circa un anno, è approdato negli studi Mediaset di Uomini e Donne e da quel momento la sua carriera non si è più arrestata. Di questo e di tanto altro Gianni ne ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo nel 2015. L’ex ballerino ha confessato di avere sofferto tanto per via della fine del suo matrimonio e di avere fatto anche tanta fatica a riprendersi. “Il periodo immediatamente successivo alla separazione è stato molto buio. Fu una delusione enorme perché tutto quello che progettavo di costruire nella vita era stato raso al suolo”. Poi i ringraziamenti pubblici a Maria De Filippi. “La persona che più mi ha aiutato dopo la fine del mio matrimonio è stata Maria De Filippi. Ero in un periodo buio, non credevo più in me stesso e lei mi ascoltava, mi lasciava parlare. Ha fatto in modo che riacquistassi fiducia in me stesso. Questa è un po’ la sua prerogativa. È brava a mettere le persone a proprio agio”.

