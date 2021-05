ecco-dove-vedere-“angel”-in-streaming

Angel in streaming, ecco lo spin-off di Buffy

Angel in streaming: il bel vampiro interpretato da David Boreanaz approda, da venerdì 7 maggio, in streaming su Star, il brand di intrattenimento generale presente all’interno di Disney+.

Nato come spin-off di Buffy L’ammazzavampiri, Angel ha esordito nell’autunno del 1999 sulla rete The WB in concomitanza della quarta stagione della serie madre. La vicenda vede Angel, il vampiro con l’anima che ha vissuto una travagliata storia d’amore con la Cacciatrice Buffy Summers (Sarah Michelle-Gellar), trasferirsi da Sunnydale a Los Angeles.

Qui, Angel scoprirà che la città nasconde un lato sordido tra le sue ombre: demoni, forze del male ed esseri umani senza scrupoli mettono a rischio, ogni giorno, il futuro del genere umano sulla Terra. Determinato a guadagnarsi la sua redenzione dopo le malefatte compiute da Angelus, il suo alter-ego senz’anima, Angel contrasterà l’oscurità e le minacce che si stagliano sugli ignari losangelini.

David Boreanaz interpreta il vampiro Angel, qui in una scena della serie. Credits: 20th Century Fox via Star/Disney Plus.

Non sarà da solo. Insieme a lui Cordelia Chase (Charisma Carpenter), che si è trasferita in città per inseguire le sue aspirazioni di fama e gloria, l’ex Osservatore Wesley Wyndam-Pryce (Alexis Denisof, nella vita reale marito di Alyson Hannigan alias Willow), la scienziata Fred Burkle (Amy Acker), e il tosto Gunn (J. August Richard).

Sono numerosi gli episodi cross-over con Buffy: faranno una comparsata in Angel gli attori Seth Green (Oz), Eliza Dushku (Faith), Alyson Hannigan (Willow) e la stessa Sarah Michelle Gellar nei panni di Buffy, oltre a James Marsters, interprete del vampiro Spike, che si unisce al cast principale a partire dalla quinta e ultima stagione.

Il cast della serie include anche Mercedes McNab (Harmony Kendall), Vincent Kartheiser (Connor), Julie Benz (Darla) e Juliet Landau (Drusilla), oltre ai compianti Glenn Quinn (Allen Francis Doyle) e Andy Hallett (il demone Lorne).

Tutti i 110 episodi di Angel sono disponibili in streaming su Disney+ nella sezione Star a partire da venerdì 7 maggio.