disney+-catalogo-serie-tv-film-in-streaming:-elenco-titoli

Disney+ catalogo programmi, serie e film. Ha esordito in Italia martedì 24 marzo 2020, Disney+ è la piattaforma streaming che ospita i film e le serie targate Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e molto altro, tutti insieme per la prima volta.

Al lancio, Disney Plus include 7500 episodi per un totale di 350 serie tv attualmente in onda e serie concluse, 500 film, produzioni italiane e 25 originali in esclusiva realizzati in esclusiva per la piattaforma, 400 film disponibili in catalogo e 100 film usciti al cinema.

Su Disney+ non sono presenti contenuti (film o serie tv) vietati ai minori (negli Stati Uniti classificati come “Rated R”): in occasione dell’edizione 2019 della D23 Expo, Bob Iger ha confermato che il catalogo di Disney+ sarà composto da contenuti il cui rating è “PG-13 o inferiore”, reiterando la priorità totale data ai contenuti per la famiglia.

Un’altra particolarità è che su Disney+ le serie originali sono distribuite a cadenza settimanale, cioè con un episodio inedito a settimana, e non in modalità binge-watching (una stagione intera disponibile il giorno di uscita) come il modello abitualmente scelto per lo streaming.

Disney+ catalogo: serie e film originali al debutto

Nel messaggio su Twitter che ha confermato l’arrivo di Disney+ in Italia, Spagna, Germania e Regno Unito (e altri Paesi) fissato per il 24 marzo 2020, Disney annuncia già:

Per favore attenzione: i titoli [disponibili in catalogo, ndr] potrebbero variare a seconda del Paese.

Che cosa vuol dire questo? Che i film e le serie tv disponibili nel catalogo di Disney+ di ciascun Paese europeo non sono necessariamente presenti anche nei cataloghi degli altri Paesi, o in quello statunitense. Questo non riguarda le serie originali Disney+, bensì film e serie di repertorio.

Per conoscere il catalogo Disney+ italiano completo abbiamo dovuto aspettare martedì 24 marzo.

Di seguito l’elenco di film, serie tv e docu-serie originali realizzati per Disney+.

Serie TV originali disponibili su Disney+

Film originali disponibili su Disney+

Lilli e il Vagabondo , adattamento live-action del classico di animazione Disney del 1955

, adattamento live-action del classico di animazione Disney del 1955 Togo , film originale che racconta una storia inedita ambientata nell’inverno del 1925 nella pericolosa tundra dell’Alaska

, film originale che racconta una storia inedita ambientata nell’inverno del 1925 nella pericolosa tundra dell’Alaska Timmy Frana: qualcuno ha sbagliato , film originale diretto da Tom McCarthy e tratto dai romanzi di Stephan Patsis

, film originale diretto da Tom McCarthy e tratto dai romanzi di Stephan Patsis Stargirl , film originale con protagonisti Grace VanderWaal e Graham Verchere tratto dal romanzo di Jerry Spinelli

, film originale con protagonisti Grace VanderWaal e Graham Verchere tratto dal romanzo di Jerry Spinelli La società segreta dei principi minori , film originale con Peyton Elizabeth Lee, disponibile dal 25 settembre

, film originale con Peyton Elizabeth Lee, disponibile dal 25 settembre Nuvole , film originale basato su una storia vera con Fin Argus, disponibile dal 16 ottobre

, film originale basato su una storia vera con Fin Argus, disponibile dal 16 ottobre Noelle , film originale con Anna Kendrick, disponibile dal 27 novembre 2020

, film originale con Anna Kendrick, disponibile dal 27 novembre 2020 Fata Madria Cercasi film originale con Isla Fisher, disponibile dal 4 dicembre 2020

film originale con Isla Fisher, disponibile dal 4 dicembre 2020 Mulan film live action del classico d’animazione Disney, disponibile per tutti gli abbonati dal 4 dicembre 2020

film live action del classico d’animazione Disney, disponibile per tutti gli abbonati dal 4 dicembre 2020 Safety sempre al tuo fianco film originale sul football, disponibile dall’11 dicembre 2020

film originale sul football, disponibile dall’11 dicembre 2020 Soul , dal 25 dicembre 2020

, dal 25 dicembre 2020 Flora & Ulysses , dal 19 febbraio 2021

, dal 19 febbraio 2021 Raya e l’ultimo drago , dal 5 marzo 2021

, dal 5 marzo 2021 Cruella, dal 28 maggio 2021

Film italiani su Disney+

I film di Massimo Troisi e Roberto Benigni (Pensavo che l’amore… invece era un calesse, Scusate il ritardo, La vie del Signore sino finite, Il Piccolo Diavolo), dal 2 ottobre 2020

(Pensavo che l’amore… invece era un calesse, Scusate il ritardo, La vie del Signore sino finite, Il Piccolo Diavolo), dal 2 ottobre 2020 I film di Aldo, Giovanni e Giacomo (Tre uomini e un gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice), dal 16 ottobre 2020

(Tre uomini e un gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice), dal 16 ottobre 2020 I film di Bud Spencer e Terence Hill (Io sto con gli ippopotami, Più forte ragazzi e Poliziotto superpiù, …Altrimenti ci arrabbiamo! Lo chiamavano Trinità e il sequel Continuavano a chiamarlo Trinità, Chi trova un amico trova un tesoro e Banana Joe, Cane e gatto, Miami supercops, Nati con la camicia, Non c’è due senza quattro e Pari e dispari) in arrivo nel corso del mese di gennaio 2021.

(Io sto con gli ippopotami, Più forte ragazzi e Poliziotto superpiù, …Altrimenti ci arrabbiamo! Lo chiamavano Trinità e il sequel Continuavano a chiamarlo Trinità, Chi trova un amico trova un tesoro e Banana Joe, Cane e gatto, Miami supercops, Nati con la camicia, Non c’è due senza quattro e Pari e dispari) in arrivo nel corso del mese di gennaio 2021. Il Paradiso all’improvviso, film di Leonardo Pieraccioni, disponibile dal 12 febbraio

Documentari e Docu-serie disponibili al lancio di Disney+ e in arrivo prossimamente

Il Mondo Secondo Jeff Goldblum , serie documentaristica in 12 episodi con protagonista Jeff Goldblum. Rinnovata per la stagione 2!

, serie documentaristica in 12 episodi con protagonista Jeff Goldblum. Encore! , docuserie prodotta Kristen Bell

, docuserie prodotta Kristen Bell Marvel’s Hero Project , serie documentaristica che celebra bambini straordinari

, serie documentaristica che celebra bambini straordinari The Imagineering Story , documentario in 6 parti del regista candidato agli Emmy e all’Oscar Leslie Iwerks

, documentario in 6 parti del regista candidato agli Emmy e all’Oscar Leslie Iwerks Un Giorno In Disney , docu-serie originale

, docu-serie originale Geni All’opera , docu-serie originale

, docu-serie originale Il Mondo Mai Visto , docu-serie originale

, docu-serie originale Disney Matrimoni Da Favola , docu-serie originale

, docu-serie originale Piccoli Cani Guida Crescono , docu-serie originale

, docu-serie originale Disney Le Domeniche , docu-serie originale

, docu-serie originale Be Our Chef , docu-serie originale

, docu-serie originale Oggetti Di Scena , docu-serie originale

, docu-serie originale Vita Da Cani , docu-serie originale

, docu-serie originale Gli Eroi del Disney Animal Kingdom

Becoming: Questa è la mia Storia , dal 18 settembre 2020

, dal 18 settembre 2020 Vita da scimpanzè , dal 16 ottobre 2020

, dal 16 ottobre 2020 La Vera Storia di The Right Stuff – Uomini Veri , dal 20 novembre 2020

Cortometraggi disponibili al lancio di Disney+ e in arrivo prossimamente

I Perché di Forky, collezione di cortometraggi animati Pixar con protagonista Forky di Toy Story 4

Vita Da Lampada, cortometraggio animato dedicato a Bo Beep di Toy Story

Pixar Tra La Gente, serie di cortometraggi

SparkShorts, serie di corti animati di Pixar Animation Studios

Corto Circuito, serie di corti di animazione

Zenimation, serie di corti Walt Disney Animation

La storia di Olaf, un corto sui primi passi della vita di Olaf

Frozen: la storia di Olaf,

Il meraviglioso mondo di Topolino,

Pixar dietro le quinte

Launchpad, corti da collezione — dal 28 maggio 2021

Disney+ catalogo serie tv originali in arrivo nel corso 2020 e oltre

Tra le serie originali esclusive Disney+ in arrivo ci sono anche:

Disney+ serie tv Marvel in arrivo

Di seguito trovate l’elenco di serie targate Marvel in arrivo in esclusiva su Disney+ che sono state annunciate finora.

Marvel 616 , serie antologica sugli artisti Marvel Comics di fama mondiale. Disponibile dal 20 novembre 2020.

, serie antologica sugli artisti Marvel Comics di fama mondiale. Disponibile dal 20 novembre 2020. Marvel Studios: Legends un appassionante ripasso sulle storie degli eroi e



dei cattivi Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie tv. Disponibile dall’8 gennaio 2021.

un appassionante ripasso sulle storie degli eroi e dei cattivi Marvel protagonisti delle prossime attesissime serie tv. Disponibile dall’8 gennaio 2021. Loki , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Loki. In uscita dal 9 giugno 2021.

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Loki. In uscita dal 9 giugno 2021. What If…? , prima serie animata prodotta da Marvel Studios tra le voci originali anche quella di Hayley Atwell. In uscita nel 2021.

, prima serie animata prodotta da Marvel Studios tra le voci originali anche quella di Hayley Atwell. In uscita nel 2021. Hawkeye , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Occhio di Falco

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Occhio di Falco Ms. Marvel , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Ms. Marvel

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Ms. Marvel Moon Knight , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Moon Knight

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Moon Knight She-Hulk , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di She-Hulk

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di She-Hulk Secret Invasion , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Nick Fury

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Nick Fury Ironheart , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Riri Williams

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Riri Williams Armor Wars , serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Rhodey

, serie live-action prodotta da Marvel Studios sul personaggio di Rhodey I Am Groot , serie di corti sul personaggio di Groot

, serie di corti sul personaggio di Groot The Guardians of the Galaxy Holiday Special, in uscita nel 2022

Disney+ serie tv Star Wars in arrivo

Di seguito trovate l’elenco di serie targate Star Wars in arrivo in esclusiva su Disney+

Disney+ I Simpson ci sono

Tra i titoli confermati nel catalogo italiano, le serie e i film di Disney Channel e anche più di 500 episodi de I Simpson, di cui Disney Plus è distributore in esclusiva rispetto a tutti gli altri servizi streaming.

I Simpson su Disney+ sono disponibili dalla stagione 1 alla stagione 31. La stagione 31 è disponibile in catalogo dal 12 febbraio 2021.

Disney+ serie Disney Channel

Molto ampia anche l’offerta per bambini e ragazzi, tra classici e novità con prodotti come Violetta e Hannah Montana.

Non mancano le proposte per i più piccoli con, tra gli altri, tutti i titoli con protagonista Topolino, PJ Masks – Super pigiamini, Dottoressa Peluche, Vampirina, Jake e i pirati dell’Isola che non c’è, le serie di Zack & Cody, Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir, Descendants, Jessie, Alex & Co, Sara e Marti e Phineas e Ferb.

Sono disponibili in esclusiva anche due produzioni originali italiane, Penny on M.A.R.S., già serie di culto tra gli adolescenti e l’inedita I cavalieri di Castelcorvo.

Disney+ film e classici in catalogo

La piattaforma streaming ospita in esclusiva tutti i film distribuiti da The Walt Disney Studios nel 2019 e oltre, tra cui Avatar, Captain Marvel, Avengers: Endgame, Aladdin, Toy Story 4, Il Re Leone, Maleficent – Signora del Male, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle e Star Wars: L’Ascesa di Skywalker.

Gli abbonati a Disney+ possono anche accedere per la prima volta a tutti gli storici tesori Disney: grandi classici come Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Le Avventure di Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti successi come Frozen o Aladdin.

A tutti questi titoli si affianca il meglio del cinema hollywoodiano, con film di culto come Mary Poppins, Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi, Tre uomini e un bebè, Sister Act; successi recenti come Ralph Spacca Internet e l’adattamento di Tim Burton di Dumbo.

Disney+ elenco completo annunciato

“È giunta l’ora”. Con queste parole il profilo Twitter ufficiale di Disney+ ha pubblicato una discussione di oltre 300 tweet che contenevano ogni titolo disponibile al lancio statunitense del servizio streaming, avvenuto lo scorso 12 novembre 2019.

Attenzione: non è detto questi titoli sono tutti disponibili immediatamente al lancio della versione italiana del catalogo di Disney Plus, disponibile nel nostro Paese dal 24 marzo 2020. Molti titoli arriveranno in un secondo momento.

Di seguito riportiamo i titoli italiani dei film, serie tv e documentari attualmente disponibili in catalogo di Disney+ in Italia.

Film Disney Live-action

Come Robinson Crusoe (1940)

Robinson Nell’Isola dei Corsari (1940, 1960)

Miracolo Nella 34esima Strada (1947)

L’isola Del Tesoro (1950)

Robin Hood e i Compagni della Foresta (1952)

Deserto Che Vive (1953)

La Grande Prateria (1954)

20,000 Leghe Sotto I Mari (1954)

Le Avventure Di Davy Crockett (1955)

Il Leone Africano (1955)

Davy Crockett e i pirati (1956)

(1956) I Segreti Della Natura (1956)

Perri (1957)

Zanna Gialla (1957)

Geremia cane e spia (1959)

(1959) Darby O’Gill e il Re dei Folletti (1959)

(1959) Viaggio al centro della Terra (1959)

(1959) Il segreto di Pollyanna (1960)

Il Giaguaro della Giungla (1960)

Un professore tra le nuvole (1961)

Il cowboy con il velo da sposa (1961)

(1961) Bobby il cucciolo di Edimburgo (1961)

Babes in Toyland (1961)

Il principe e il povero (1962)

Sammy va in Città (1962)

L’incredibile avventura (1963)

Tuffy e Toffy Orsetti Mattacchioni (1963)

Mary Poppins (1964)

Emil e i detectives (1964)

Giallo a Creta (1964)

I cacciatori del lago d’argento (1965)

Tutti insieme appassionatamente (1965)

F.B.I. – Operazione gatto (1965)

Quattro bassotti per un danese (1966)

Un maggiordomo nel far West (1967)

Il fantasma del pirata Barbanera (1968)

Bernardo, Cane Ladro e Bugiardo (1969)

Un maggiolino tutto matto (1969)

Il computer con le scarpe da tennis (1969)

Hacksaw (1971)

Un papero da un milione di dollari (1971)

Pomi d’ottone e manici di scopa (1971)

Justin Morgan Had a Horse (1972)

Perdipiù, segugio fannullone (1972)

Pistaaa! Arriva il gatto delle nevi! (1972)

Herbie, il maggiolino sempre più matto (1974)

Io e gli Orsi (1974)

Un cowboy nelle Hawaii (1974)

Il bambino che parlava coi tassi (1975)

L’uomo più forte del mondo (1975)

L’incredibile viaggio verso l’ignoto (1975)

La banda delle frittelle di mele (1975)

Gus (1976)

Il tesoro di Matecumbe (1976)

Quello strano cane… di papà (1976)

Tutto accadde un Venerdì (1977)

Herbie al rally di Montecarlo (1977)

Elliott il drago invisibile (1977)

Storia di due cuccioli (1977)

Una ragazza, un maggiordomo e una lady (1977)

Ritorno dall’ignoto (1978)

Il gatto venuto dallo spazio (1978)

Ecco il film dei Muppet (1979)

La Gang delle Sfoglie di Mele Colpisce Ancora (1979)

Un astronauta alla tavola rotonda (1979)

Black hole – Il buco nero (1979)

Herbie sbarca in Messico (1980)

I Fantasmi di Buxley Hall (1980)

Amy (1981)

Giallo in casa Muppet (1981)

Tron (1982)

Nel fantastico mondo di OZ (1985)

Il viaggio di Natty Gann (1985)

Un magico Natale (1985)

I Risolvi-Casi (1986)

La Stella di Natale (1986)

Quattro cuccioli da salvare (1987)

Tre scapoli e un bebè (1987)

Tutto Quella Notte (1987)

La moglie di Boogedy (1987)

Willow (1988)

Chi ha incastrato Roger Rabbit (1988)

Affari D’oro (1988)

Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi (1989)

Turner e il casinaro (1989)

Un ghepardo per amico (1989)

Edward Mani Di Forbice (1990) — disponibile dal 13 aprile 2020

Tre scapoli e una bimba (1990)

Mamma, Ho Perso L’aereo (1990)

Naufragio (1991)

Zanna Bianca (1991)

Le avventure di Rocketeer (1991)

Gli Strilloni (1992)

Stoffa da Campioni (1992)

Mamma, Ho Riperso L’aereo: Mi Sono Smarrito a New York (1992)

Sister Act – Una svitata in abito da suora (1992)

Tesoro, mi si è allargato il ragazzino (1992)

Festa in casa Muppet (1992)

Le avventure di Huck Finn (1993)

La recluta dell’anno (1993)

Life with Mickey (1993)

I ragazzi vincenti (1993)

Quattro Sotto Zero (1993)

Hocus Pocus – Tre streghe scatenate (1993)

I tre moschettieri (1993)

Sister act 2 – Più svitata che mai (1993)

In fuga a quattro zampe (1993)

Mrs. Doubtfire (1993)

Piccoli Grandi Eroi (1994)

Iron Will – Volontà di vincere (1994)

Ho trovato un milione di dollari (1994)

Vacanze a modo nostro (1994)

Santa Clause (1994)

Pesi massimi (1995)

While You Were Sleeping (1995)

Una Squadra di Classe (1995)

Pecos Bill – Una leggenda per amico (1995)

Quando gli elefanti volavano (1995)

Frank and Ollie (1995)

Le avventure di Tom Sawyer e Huck Finn (1995)

Ducks Una Squadra a Tutto Ghiaccio (1996)

Quattro zampe a San Francisco (1996)

I Muppet nell’isola del tesoro (1996)

Jack (1996)

Rodgers & Hammerstein’s Cinderella (1997) — dal 12 febbraio 2021

Sinbad First Kid – Una peste alla casa bianca (1996)

La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996)

Operazione gatto (1997)

George Re della Giungla (1997)

Da Giungla a Giungla (1997)

Tesoro, ci siamo ristretti anche noi (1997)

Mamma, Ho Preso il Morbillo (1997)

Mr. Magoo (1997)

Flubber (1997)

Il Dottor Dolittle (1998)

You Lucky Dog (1998)

Ruby Bridges (1998)

Miracle at Midnight (1998)

Genitori in trappola (1998)

Brink! Sfida su rotelle (1998)

Mowgli e il libro della giungla (1998)

Halloweentown – Streghe si nasce (1998)

Richie Rich e il desiderio di Natale (1998)

(1998) A Casa per Natale (1998)

Il grande Joe (1998)

Mai stata baciata (1999)

The Thirteenth Year (1999)

Zenon – Ragazza stellare (1999)

(1999) Martin il marziano (1999)

Dieci cose che odio di te (1999)

Inspector Gadget (1999)

Johnny Tsunami – Un surfista sulla neve (1999)

(1999) Genio incompreso… ma non troppo (1999)

(1999) Non guardare sotto il letto (1999)

(1999) Annie (1999)

Smart House (1999)

Una vacanza di tutto… lavoro (1999)

(1999) Pretty Princess (2000) — disponibile dal 7 maggio 2020

The Other Me (2000)

Bisbiglio – Elefantino Coraggioso (2000)

Up, Up and Away (2000)

Miracle in Lane 2 (2000)

Ready To Run (2000)

Stepsister from Planet Weird (2000)

Faccia a Faccia (2000)

Il colore dell’amicizia (2000)

(2000) La squadra di bowling Alley Cats (2000)

(2000) Un tuffo nel passato (2000)

(2000) Una culla per cinque (2000)

(2000) Quints (2000)

Il sapore della vittoria – Uniti si vince (2000)

Invito a cena con vampiro (2000)

(2000) Il fantasma del Megaplex (2000)

(2000) La carica dei 102 (2000)

Il più bel regalo di Natale (2000)

(2000) The Poof Point (2001)

Max Keeble Alla Riscossa (2001)

Jumping Ship (2001)

Il Dottor Dolittle 2 (2001)

Zenon – La nuova avventura (2001)

(2001) Una bionda su due ruote (2001)

(2001) Folletti si nasce (2001)

(2001) Attenti al volpino (2001)

(2001) Halloweentown II – La vendetta di Kalabar (2001)

(2001) Natale2.com (2001)

(2001) Three Days (2001)

A proposito di Eddie (2002)

Snow Dogs – 8 cani sotto zero (2002)

Due gemelle e un pallone (2002)

(2002) Cadet Kelly – Una ribelle in uniforme (2002)

(2002) Un sogno, una vittoria (2002)

Lexi e il professore scomparso (2002)

(2002) Diamoci una mossa! (2002)

(2002) Vicky e i delfini (2002)

(2002) Attenzione: fantasmi in transito (2002)

(2002) Tuck Everlasting – Vivere per sempre (2002)

Che fine ha fatto Santa Clause? (2002)

Una Scatenata Dozzina (2003)

Holes – Buchi nel deserto (2003)

Dragster Girls (2003)

George Re Della Giungla 2 (2003)

You Wish! – Attenzione ai desideri (2003)

(2003) Inspector Gadget 2 (2003)

Lizzie McGuire – Da liceale a popstar (2003)

Una famiglia allo sbaraglio (2003)

(2003) Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna (2003)

Eddie e la gara di cucina (2003)

(2003) Quel pazzo venerdì (2003)

Una canzone per le Cheetah Girls (2003)

(2003) Miracolo a tutto campo (2003)

(2003) La casa dei fantasmi (2003)

The Young Black Stallion (2003)

Star ad alta definizione (2004)

Miracle (2004)

Quanto è difficile essere teenager (2004)

La sfida di Jace (2004)

(2004) Sacred Planet (2004)

Zenon: Z3 (2004)

Una star in periferia (2004)

(2004) Il Mistero dei Templari (2004)

Tiger Cruise – Missione crociera (2004)

(2004) Principe azzurro cercasi (2004)

Halloweentown High – Libri e magia (2004)

(2004) Il Cuore e L’Anima D’America (2004)

C’era una volta una principessa (2005)

Sky High (2005)

Il ritorno della scatenata dozzina (2005)

A me gli occhi… (2005)

(2005) Alieni Negli Abissi (2005)

Missione tata (2005)

Buffalo Dreams (2005)

Ice Princess – Un sogno sul ghiaccio (2005)

Il mio amico a quattro zampe (2005)

Go Figure – Grinta sui pattini (2005)

(2005) Herbie il supermaggiolino (2005)

Tyco il terribile (2005)

(2005) Il più bel gioco della mia vita (2005)

Twitches – Gemelle streghelle (2005)

(2005) Le cronache di Narnia: il leone, la strega e l’armadio (2005)

Le cronache di Narnia – Il principe Caspian (2008)

Le cronache di Narnia: il viaggio del veliero — disponibile dal 29 gennaio 2021

Una Notte Al Museo (2006)

Glory Road: Vincere Cambia Tutto (2006)

High School Musical (2006)

Flicka (2006)

Roving Mars (2006)

8 amici da salvare (2006)

Grosso guaio a River City (2006)

(2006) Wendy Wu: Guerriera alle prime armi (2006)

(2006) Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (2006)

Scrittrice per caso (2006)

(2006) Imbattibile (2006)

Cheetah Girls 2 (2006)

Ritorno ad Halloweentown (2006)

Santa Clause è nei guai (2006)

Jump In! (2007)

Cambio di Gioco (2007)

Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo (2007)

Johnny Kapahala – Cavalcando l’onda (2007)

(2007) The Secret of the Magic Gourd (2007)

High School Musical 2 (2007)

Twitches – Gemelle streghelle 2 (2007)

(2007) Underdog – Storia di un vero supereroe (2007)

Un Natale Perfetto (2007)

Il mistero delle pagine perdute – National Treasure (2007)

Beverly Hills Chiuaua (2008)

Cuccioli Sulla Neve (2008)

Minute Men gli esploratori del tempo (2008)

(2008) Hannah Montana and Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert (2008)

In viaggio per il college (2008)

Camp Rock (2008)

The Cheetah Girls: One World (2008)

High School Musical 3 – Senior Year (2008)

Il mistero dei fenicotteri rosa (2008)

Racconti Incantati (2008)

27 Volte in Bianco (2008)

Una Notte Al Museo 2 La Fuga (2009)

Un Panda per Amico (2009)

Supercuccioli Avventura nello Spazio (2009)

A Christmas Carol (2009)

Un papà da salvare (2009)

(2009) Avatar (2009)

Daddy Sitter (2009)

Hannah Montana: The Movie (2009)

Pete il galletto (2009)

(2009) Programma protezione principesse (2009)

(2009) Corsa a Witch Mountain (2009)

I maghi di Waverly: The Movie (2009)

(2009) The Boys La Storia dei Fratelli Sherman (2009)

Skyrunners (2009)

G-Force Superspie in azione (2009)

Jonas Brothers: The 3D Concert Experience (2009)

Supercuccioli a Natale: alla ricerca di Zampa Natale (2009)

Troy: Legacy (2010) — disponibile dal 21 maggio 2020

The Last Song (2010)

StarStruck – Colpita da una stella (2010)

(2010) Ancora Tu (2010)

Alice in Wonderland (2010)

Diario di una schiappa (2010)

Il risveglio della magia (2010)

Fratello scout (2010)

(2010) Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il Ladro di Fulmini (2010)

L’apprendista Stregone (2010)

Zampa e la magia del Natale (2010)

Camp Rock 2: The Final Jam (2010)

Un anno da ricordare (2010)

Prince of Persia Le Sabbie del Tempo (2010)

Avalon High (2010)

Prom (2011)

Un Ballo Per il Paradiso (2011)

Regista di Classe (2011)

Wings of Life (2011)

Diario di una schiappa 2 (2011)

Beverly Hills Chiuaua II (2011)

Zack & Cody – Il film (2011)

(2011) Lemonade Mouth (2011)

African Cats – Il regno del coraggio (2011)

(2011) Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare (2011)

La Favolosa Avventura di Sharpay (2011)

I Muppet (2011)

Buona fortuna Charlie – Road Trip Movie (2011)

(2011) 12 volte Natale (2011)

Supercuccioli – Un’avventura da Paura (2011)

I pinguini di Mr. Popper (2011) — disponibile dal 23 ottobre 2020

Supercuccioli a Caccia di Tesori (2012)

Red Tails (2012)

L’incredibile vita di Timothy Green (2012)

Chimpanzee (2012)

Let It Shine (2012)

(2012) John Carter (2012)

Diario di una schiappa – Vita da cani (2012) — disponibile dal 17 aprile 2020

Girl vs. Monster (2012)

Zampa 2: i cuccioli di Natale (2012)

Beverly Hills Chiuaua III (2012)

The Mistle-Tones (2012)

The Lone Ranger (2013)

Il Ritorno dei Maghi: Alex vs. Alex (2013)

Teen Beach Movie (2013)

Il Grande e Potente OZ (2013)

Saving Mr. Banks (2013)

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo: Il mare dei mostri (2013)

Una Notte Al Museo – Il segreto del Faraone (2014) — disponibile dal 10 aprile 2020

Into The Woods (2014)

Cloud 9 (2014)

Muppets 2 – Ricercati (2014)

Bears (2014)

Million Dollar Arm (2014)

Zapped – La nuova vita di Zoey (2014)

(2014) Come creare il ragazzo perfetto (2014)

(2014) Alexander e la terribile, orribile, abominevole ma veramente bruttissima giornata (2014)

Maleficent (2014)

McFarland USA (2015)

Tomorrrowland Il Mondo di Domani (2015)

Capelli ribelli (2015)

(2015) Monkey Kingdom (2015)

Teen Beach Movie 2 (2015)

Descendants (2015)

Descendants Wicked World – corti animati (2015)

Mia sorella è invisibile! (2015)

(2015) Cenerentola (2015)

Tini La Nuova Vita di Violetta (2016)

Il Libro della Giungla (2016)

Alice Attraverso Lo Specchio (2016)

Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali (2016) — disponibile dal 23 ottobre 2020

L’ultima tempesta (2016)

Queen of Katwe (2016)

Cuccioli Lotta Per La Vita (2016)

Il Regno delle Scimmie Scontro Finale (2017)

Ghost of the Mountains (2017)

Diario di una schiappa – portatemi a casa (2017)

Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar (2017)

La Bella e La Bestia (2017)

Newsies: The Broadway Musical (2017)

Born in China (2017)

Expedition China (2017)

Disney Matrimoni da Favola (2017)

Decorating Disney Holiday Magic (2017)

Descendants 2 (2017)

Descendants 3 (2019), dal 23 ottobre 2020

The Greatest Showman (2017)

Under The Sea: A Descendants Short Story (2018)

Zombies (2018)

Zombies 2 (202o), dal 30 ottobre 2020

Life-Size 2 (2018)

Il Ritorno di Mary Poppins (2018)

Freaky Friday (2018) — disponibile dal 3 luglio 2020

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (2018) — disponibile dal 31 luglio 2020

Ritorno al Bosco dei Cento Acri (2018) — disponibile dal 22 maggio 2020

Lo Spettacolo dal Vivo de La Sirenetta (2019)

Spie Sotto Copertura (2019) — disponibile dal 24 luglio 2020

Kim Possible (2019)

Dumbo (2019)

Noelle (2019) — dal 27 novembre 2020

Lilli e il vagabondo (2019)

Aladdin (2019)

Il Re Leone (2019) — disponibile dal 10 aprile 2020

Maleficent 2 – La Signora del Male — disponibile dal 29 maggio 2020

Penguins (2019)

La Famiglia di Elefanti (2020)

Echo, Il Delfino (2020)

Sulle Orme degli Elefanti (2020)

Pinguini: Riprese Estreme (2020)

Il Mondo Nascosto dei Delfini (2020)

Toy Story 4 (2020) — disponibile dal 1° maggio 2020

Artemis Fowl (2020) — disponibile dal 12 giugno 2020

Hamilton (2020) — disponibile dal 3 luglio 2020

Black is King (2020) — disponibile dal 31 luglio 2020

Howard: la vita, le parole (2020) — disponibile dal 7 agosto 2020

Magic Camp (2020) — disponibile dal 14 agosto 2020

Phineas e Ferb Il Film: Candace contro l’universo (2020)

L’Unico e Insuperabile Ivan (2020)

La Società Segreta dei Principi Minori (2020)

Il Richiamo della Foresta (2020)

Black Beauty: autobiografia di un cavallo (2020)

Mulan (2020)

Fata Madrina Cercasi (2020)

Safety – Sempre al tuo fianco (2020)

Noelle (2019)

(2019) Colpa delle stelle,

Flora & Ulisse

Il diritto di contare

Ricominciare a vivere

Palle al balzo – Dodgeball

Crudelia (2020) con accesso VIP disponibile dal 28 maggio 2021

Film Disney animazione: cortometraggi e lungometraggi

Mickey Mouse Steamboat Willie (1928)

Topolino Menestrello (1933)

Gallinella Saggia (1934)

Disney’s Silly Symphonies Re Mida (1935)

Mickey Mouse e il Concerto Bandistico (1935)

Un rivale per Topolino (1936)

Mickey Thru The Mirror (1936)

I Tre Moschettieri Ciechi (1936)

Mickey Mouse Vacanze Hawaiane (1937)

Mickey Mouse gli Scacciafantasmi (1937)

Mickey Mouse Pulitori di Orologi (1937)

Bianca neve e i sette nani (1937)

La Roulotte di Topolino (1938)

Mickey Mouse Costruttori di Barche (1938)

L’eroe pubblico N°1 (1939)

Donald Duck Hockey sul Ghiaccio (1939)

Mr. Mouse Takes a Trip (1940)

Paperino e l’appuntamento (1940)

Tugboat Mickey (1940)

Pinocchio (1940)

Fantasia (1940)

Donald’s Dog Laundry (1940)

Mickey Mouse in Una Talpa Dispettosa (1941)

Donald Duck Disastri in Cucina (1941)

The Little Whirlwind (1941)

Pluto qua la zampa (1941)

Il drago riluttante (1941)

Dumbo (1941)

Goofy l’arte dello sciare (1941)

Early to bed (1941)

Bambi (1942)

La festa di compleanno di Topolino (1942)

Goofy how to swim (1942)

Come giocare a baseball (1942)

Pippo e la pesca (1942)

Goofy in The Olympic Champ (1942)

Paperino e la gomma bucata (1943)

Saludos Amigos (1943)

Il gioco del football (1944)

I tre caballeros (1945)

Goofy Knight for a day (1946)

Pippo e la partita di basket (1946)

Topolino e la Foca (1946)

Bongo e i tre avventurieri (1947)

Donald Duck e Cip e Ciop (1947)

Topolino fa tardi (1947)

Topolino in Australia (1948)

Lo scrigno delle sette perle (1948)

Pluto Missione Salsiccia (1948)

Le avventure di Ichabod e Mr. Toad (1949)

Tutto in un guscio di noce (1949)

Cenerentola (1950)

Paperino e la roulotte (1950)

Pluto un motivo per bisticciare (1950)

Alice nel paese delle meraviglie (1951)

Fuori misura (1951)

La guerra dei popcorn (1951)

L’albero di Natale di Pluto (1952)

Paperino e il socio in affari (1952)

Lambert, il leone tenerone (1952)

La festa di Pluto (1952)

Paperino e la fonte della giovinezza (1953)

Pattinare, che passione (1953)

Le Avventure di Peter Pan (1953)

Il nuovo vicino (1953)

Topolino a pesca (1953)

Donald Duck Gita al Grand Canyon (1954)

Il drago (1954)

Lilli e il vagabondo (1955)

La bella addormentata nel bosco (1959)

La carica dei cento e uno (1961)

La spada nella roccia (1963) — disponibile dal 1° aprile 2020

Il libro della giungla (1967)

Gli aristogatti (1970)

Robin Hood (1973)

Le avventure di Winnie the Pooh (1977)

Le avventure di Bianca e Bernie (1977)

Red e Toby – Nemiciamici (1981)

Frankenweenie – cortometraggio (1984)

Splash! Una Sirena a Manhattan (1984)

Taron e la pentola magica (1985)

Basil l’investigatopo (1986)

Oliver & Company (1988)

La sirenetta (1989)

Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta (1990)

Bianca e Bernie nella terra dei canguri (1990)

Il Principe e il Povero (1990)

La bella e la bestia (1991)

Aladdin (1992)

The Nightmare Before Christmas (1993)

Thumbelina – Pollicina (1994)

Il ritorno di Jafar (1994)

Il re leone (1994)

In viaggio con Pippo (1995)

Pocahontas (1995)

Il gobbo di Notre Dame (1996)

Aladdin e il re dei ladri (1996)

Hercules (1997)

Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin (1997)

La bella e la bestia – Un magico Natale (1997)

Mulan (1998)

La bella e la bestia – Il mondo incantato di Belle (1998)

Pocahontas II – Viaggio nel nuovo mondo (1998)

Il re leone 2 – Il regno di Simba (1998)

Doug – Il film (1999)

Topolino e la magia del Natale (1999)

Fantasia 2000 (2000)

T Come Tigro (2000)

Estremamente Pippo (2000)

Dinosauri (2000)

La sirenetta II – Ritorno agli abissi (2000)

Le follie dell’imperatore (2000)

Ricreazione – La scuola è finita (2001)

Lilli e il vagabondo II – Il cucciolo ribelle (2001)

Atlantis – L’impero perduto (2001)

Ritorno all’Isola che non c’è (2002)

Cenerentola II – Quando i sogni diventano realtà (2002)

Il gobbo di Notre Dame II (2002)

Lilo & Stitch (2002)

Tarzan & Jane (2002)

The Country Bears – I favolorsi (2002)

Buon anno con Winnie the Pooh (2002)

Peter Pan Ritorno all’Isola che non c’è (2002)

Il pianeta del tesoro (2002)

La carica dei 101 II – Macchia, un eroe a Londra (2003)

Il libro della giungla 2 (2003)

Pimpi, piccolo grande eroe (2003)

Atlantis – Il ritorno di Milo (2003)

Provaci ancora Stitch! (2003)

Koda, fratello orso (2003)

Ricreazione: Stiamo crescendo (2003)

Ricreazione: un nuovo inizio (2003)

Teacher’s Pet (2004)

Il re leone 3 – Hakuna Matata (2004)

Winnie the Pooh – Ro e la magia della primavera (2004)

(2004) Mucche alla riscossa (2004)

Topolino, Paperino, Pippo: I tre moschettieri (2004)

Topolino – Strepitoso Natale! (2004)

(2004) Mulan II (2005)

Winnie the Pooh e gli Efelanti (2005)

Kim Possible – La sfida finale (2005)

(2005) La famiglia Proud – Il film (2005)

Lilo & Stitch 2 – Che disastro Stitch! (2005)

Chicken Little – Amici per le penne (2005)

Le follie di Kronk (2005)

Tarzan 2 (2005)

Bambi 2 – Bambi e il Grande Principe della foresta (2006)

Uno zoo in fuga (2006)

Leroy & Stitch (2006)

Koda, fratello orso 2 (2006)

Red e Toby 2 – Nemiciamici (2006)

Cenerentola III – Il gioco del destino (2007)

I Robinson – Una famiglia spaziale (2007)

La sirenetta – Quando tutto ebbe inizio (2008)

Trilli (2008)

Bolt – Un eroe a quattro zampe (2008)

Trilli e il tesoro perduto (2009)

La principessa e il ranocchio (2009)

Trilli e il grande salvataggio (2010)

Rapunzel – L’intreccio della torre (2010)

Winnie the Pooh – Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri (2011)

Phineas e Ferb: Il film – Nella seconda dimensione (2011)

Milo Su Marte (2011)

Trilli e il segreto delle ali (2012)

Frankenweenie (2012)

Ralph Spaccatutto (2012)

Paperman (2012)

Planes (2013)

Frozen – Il regno di ghiaccio (2013)

Planes 2 Missione Antincendio (2014)

Trilli e la Nave Pirata (2014)

Trilli e la Creatura Leggendaria (2014)

Big Hero 6 (2014)

Frozen Fever (2015)

Strange Magic (2015)

Zootropolis (2016)

Il drago invisibile (2016)

Oceania (2016)

Rapunzel – Prima del sì (2017)

(2017) Ralph Spacca Internet (2018)

Ceppo di Natale del Castello di Arendelle (2019)

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle (2019)

Miraculous World – New York, Eroi Uniti (2020)

Soul (2020)

Onward oltre la magia (2020)

Il libro della vita

Raya e l’ultimo drago (2021) — disponibile dal 5 marzo con accesso VIP

Serie TV Disney animate e live-action

101 Dalmatian Street (2019)

A casa di Raven (2017)

Alex & Co (2015) stagioni 1 e 2

Andi Mack (2017)

Amphibia (2018)

Austin & Ally (2011)

Best Friends Whenever (2015)

Bia — stagione 1 in arrivo il 28 maggio 2021

Big Hero 6: La serie (2017)

Bizaardvark (2016)

Buona Fortuna Charlie (2010)

C’era Una Volta – Once Upon a Time (2011), stagioni 1-7

C’era Una Volta – Nel Paese delle Meraviglie (2013)

Callie Sceriffa del West (2014)

Cambio di direzione

Cip & Ciop agenti speciali (1989)

Crescere, che fatica! – Boy Meets World (1993)

Darkwing Duck (1991)

Disney Family Singalong (2020)

Dottoressa Peluche (2012)

DuckTales – Avventure di paperi (1987)

DuckTales (2017)

DuckTales – corti animati (2017)

Elena di Avalor (2016)

Evermoor (2011)

Filastrocche in Musica (2017)

Fishy Hooks – Vita Da Pesci (2011)

Frozen II – Dietro le quinte (2020)

Gargoyles – Il risveglio degli eroi (1994)

Girl Meets World (2014)

Giocando con Puppy Dog Pals (2018)

Gravity Falls (2012)

Hannah Montana (2006)

Henry Mostricciattoli (2013)

High School Musical The Musical La Serie (stagione 1, stagione 2 — in arrivo il 14 maggio 2021)

Le Avventure dei Gummi (1985)

I maghi di Waverly (2007)

Il Talk Show di Phineas e Ferb (2011)

Jake e i pirati dell’Isola che non c’è (2011)

Jessie (2011)

Just Like Me (2016)

Kickin’ It – A colpi di karate (2011)

K.C. Agente Segreto (2015)

Kim Possible (2002)

La casa di Topolino (2006)

La leggenda di Frozen

La Sirenetta: Le nuove avventure marine di Ariel (1992)

Lab Rats (2012)

Lab Rats: Elite Force (2016)

Le Avventure di Rapunzel (2017)

Lego Frozen La Magia delle Luci Del Nord (2016)

Lilo & Stitch – La Serie (2003)

Lizzie McGuire (2001)

Liv & Maddie (2013)

Marco e Star contro le Forze del Male (2015)

Mech X-4 (2016)

Mickey go local

Mighty Med – Pronto Soccorso Eroi (2013)

Minnie Toons – Corti animati (2013)

Mira, Royal Detective

Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir (2015)

Muppet Babies (2018)

Non Sono Stato Io (2014)

Penny on M.A.R.S., stagioni 1-3 (2020)

PJ Masks – Super pigiamini (2015)

Phineas e Ferb (2007)

Puppy Dog Pals (2017)

Quack Pack – La banda dei paperi (1996)

Randy Un Ninja In Classe (2012)

Rapunzel Storie e Segreti (2017)

(2017) Raven (2003)

Ricreazione (1997)

Riccioli d’oro e Orsetto (2015)

Sara e Marti (2018)

Sara e Marti – Il film (2019)

Sonny Tra Le Stelle (2009)

Soy Luna (2015)

Stoffa da campioni: cambio di gioco

Summer Camp (2015)

The Lion Guard (2015)

The Lodge (2016)

The Muppet Show, prime cinque stagioni

Timon e Pumbaa (1995)

Topolino – Corti Animati (2013)

Tron Uprising (2012)

Vampirina (2017)

Vampirina Ragazze Spiritelle Super Rock (2018)

Violetta (2012)

Zack e Cody al Grand Hotel (2005)

Zack e Cody sul Ponte di Comando (2008)

Film e corti animati PIXAR

Darkwing Duck

Le avventure di André & Wally B. (1984)

Luxo Jr. (1986)

Red’s Dream (1987)

Tin Toy (1988)

Toy Story – Il mondo dei giocattoli (1995)

La partita di Geri (1997)

A Bug’s Life – Megaminimondo (1998)

Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa (1999)

Monsters & Co. (2001)

Pennuti Spennati (2001)

L’auto nuova di Mike (2002)

Alla ricerca di Nemo (2003)

Knick Knack (2003)

Gli Incredibili – Una “normale” famiglia di supereroi (2004)

L’agnello rimbalzello (2004)

L’attacco di Jack (2005)

Cars – Motori ruggenti (2006)

Cars Toons – Carl Attrezzi e la Luce Fantasma (2006)

Lifted (2006)

The Pixar Story (documentario, 2007)

Ratatouille (2007)

Il tuo amico Topo (2007)

Cars Toons – Cricchetto Audace d’Impatto (2008)

Cars Toons – Cricchetto Torero Perfetto (2008)

Cars Toons – Cricchetto Carro-Ninja Nervosetto (2008)

Presto (2008)

BURN•E (2008)

WALL•E (2008)

Up! (2009)

George and A.J. (2009)

La Missione Speciale di Doug (2009)

Parzialmente Nuvoloso (2009)

Cars Toons – Cricchetto Heavy Metal (2010)

Quando il giorno incontra la notte (2010)

Toy Story 3 – La grande fuga (2010)

Cars Toons – Cricchetto Pilota con Brevetto (2011)

Cars Toons – Cricchetto Astronauta Provetto (2010)

Cars Toons – Cricchetto Pompiere Provetto (2010)

Cars Toons – Cricchetto Heavy Metal (2010)

Cars Toons – Cricchetto UFO (2010)

Toy Story Toons – Vacanze Hawaiiane (2011)

Cars 2 (2011)

La Leggenda di Mordu (2012)

Cars Toons – Cricchetto e la Macchina del Tempo (2012)

Toy Story Toons – Partysaurus Rex (2012)

La Luna (2012)

Ribelle – The Brave (2012)

Cars Toons – Cricchetto un giocoliere da strapazzo (2013)

L’ombrello Blu (2013)

Monsters University (2013)

Toy Story of Terror (2013) — disponibile dal 19 giugno

Centro Feste (2014)

Cars Toons – Le 500 Miglia e 1/2 di Radiator Springs (2014)

Toy Story Tutto un altro Mondo (2014) — disponibile dal 19 giugno

Inside Out (2015)

Il viaggio di Arlo (2015)

Il super team di Sanjay (2015)

Il primo appuntamento di Riley (2015)

Alla ricerca di Dory (2016)

Testa o Cuoro (2016)

Piper (2016)

Lou (2017)

Cars 3 (2017)

Coco (2018)

Gli Incredibili 2 (2018) — disponibile dal 19 giugno 2020

Bao (2018)

Zietta Edna (2018)

Lava (2015)

Vita Da Lampada (2019)

I Perché di Forky (2019)

Sparkshorts Float (2019)

Sparkshorts Kitbull (2019)

Sparkshorts Smash and Grab (2019)

Sparkshorts Purl (2019)

Pixar Tra La Gente (2019)

Burrow (2020) — dal 25 dicembre 2020

Dory e la sua fotografica subacquea (2020) – da 18 dicembre

Altri Titoli di Animazione Non-Disney

Pollicina (1994)

Anastasia (1997)

Garfield (2004)

Garfield 2 (2006)

(2006) I Simpsons (1989) (30 stagioni)

Maggie Simpson in ‘Playdate with Destiny’ (2020) — disponibile dal 10 aprile

Maggie Simpson in ‘The Longest Daycare’ (2020) — disponibile dal 29 maggio

L’era glaciale (2002)

L’era glaciale 2 – Il disgelo (2006)

I Simpson – Il Film (2007)

L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri (2009)

L’era Natale (2011) — disponibile dal 6 novembre

L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva (2012)

Snoopy & Friends (2015)

L’era glaciale – In rotta di collisione (2016)

L’era glaciale – La grande caccia alle uova (2016)

Ferdinand (2017), dal 16 ottobre 2020

Star Wars film e serie tv

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Star Wars: Episodio V – L’impero colpisce ancora (1980)

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno dello Jedi (1983)

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars: The Clone Wars (2008)

Star Wars: The Clone Wars – Serie (2008)

Star Wars Rebels (2014)

Star Wars Rebels – Corti Animati (2014)

LEGO Star Wars: Le nuove cronache di Yoda – stagione 2 (2014)

Phineas & Ferb Star Wars (2014)

Star Wars Episodio VII: Il Risveglio della Forza (2015)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures (2016)

LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures – Corti Animati (2016)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars Episodio VIII: Gli Ultimi Jedi (2017)

Star Wars: Forces of Destiny (2017)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars Resistance (2018)

The Mandalorian (2019)

Disney Gallery: Star Wars: The Mandalorian (2019)

Star Wars Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker (2019)

Star Wars: The Bad Batch (2021) serie tv disponibile dal 4 maggio 2021

Marvel film e serie televisive

Ant-Man (2015)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers Assemble (serie animata, 2013 – 2019)

Avengers: I più potenti eroi della Terra (2010)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Avengers Secret Wars – Corti Animati (2015)

Black Panther (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Avengers: Endgame (2019)

Capitan Marvel (2019)

Captain America – Il primo Vendicatore (2011)

Captain America: The Winter Soldier (2015)

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia (2012)

Guardiani della Galassia (serie animata, 2015)

Guardiani della Galassia – Corti Animati (2015)

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Hulk e gli agenti S.M.A.S.H. (serie animata, 2013 – 2015)

Hulk Where Monsters Dwell (2016)

I Fantastici 4 – I più grandi eroi del mondo (2005)

I Fantastici 4 e Silver Surfer (2007)

Fantastic 4 – I Fantastici Quattro (2016)

Iron Man (2008)

Iron Man 2 (2010)

Iron Man 3 (2013)

Iron Man Captain America: Heroes United (2014)

Iron Man Hulk: Heroes United (2014)

Marvel 75 – Dal Pulp al Pop! (documentario, 2014)

Marvel Assembling a Universe (documentario, 2014)

Marvel 616 (2020) – disponibile dal 20 novembre

Marvel’s Agent Carter (stagioni 1-2)

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. (stagioni 1-6) — in arrivo

Marvel’s Future Avengers (stagioni 1-2)

Marvel’s Hero Project (2019)

Marvel’s Inhumans (stagione 1)

Marvel’s M.O.D.O.K. stagione 1 serie animata — in streaming dal 21 maggio 2021

Marvel Rising: Chasing Ghosts (2019)

Marvel Rising: Secret Warriors (2018)

Marvel’s Spider-Man (serie animata, 2017)

Marvel’s Spider-Man: corti animati (serie animata, 2017)

Marvel’s Spider-Man: Maximum Venom (serie animata, 2017) — disponibile dal 29 gennaio 2021

Marvel Studios Assembled The making of Wandavision

Marvel Studios Assembled: il dietro le quinte di The Falcon and the Winter Soldier — dal 30 aprile

Marvel Super Hero Adventures (2017)

Marvel Super Hero Adventures: Combattimento Glaciale (2015)

Marvel’s Runaways (2017), stagioni 1-3

Phineas & Ferb Marvel (2013)

The Avengers (2012)

The Falcon and the Winter Soldier (2021)

(2021) The Superhero Squad Show (2009)

Thor (2011)

Thor: The Dark World (2013)

Thor: Ragnarok (2017)

Ultimate Spider-Man (serie animata, 2012 – 2017)

Wandavision (2020)

(2020) X-Men (serie animata, 1992)

(serie animata, 1992) X-Men (2000)

X-Men 2 (2003)

X-Men Conflitto Finale (2006)

X-Men Le Origini Wolverine (2009)

X-Men L’Inizio (2011)

Wolverine L’immortale (2013)

X-Men Giorni di un Futuro Passato (2014)

X-Men Apocalisse (2016)

X-Men: Dark Phoenix (2020) — disponibile dal 19 giugno 2020

STAR catalogo serie tv

Dal 23 febbraio 2021 Disney+ include Star, una nuova sezione dedicata all’intrattenimento che promette l’ampliamento del catalogo con tanti nuovi film e serie tv. Star è il sesto brand incluso all’interno di Disney Plus dopo Star Wars, Marvel, Pixar, National Geographic e Disney; ed è la casa dell’intrattenimento generale. Con Star i contenuti disponibili per lo streaming sulla piattaforma raddoppieranno grazie all’aggiunta dei prodotti degli studi Disney Television Studios (20th Television e ABC Signature), FX Productios e 20th Century Studios. Scopri che cosa è Star, come funziona, quanto costa e il catalogo completo.

Criminal Minds, stagioni 1-14 dal 2 aprile

Bob’s Burgers, stagioni 1-9 serie animata dal 9 aprile

Narciso Nero, stagione 1 in streaming il 16 aprile

Fosse/Verdon stagione 1, in streaming il 16 aprile

Grown-ish, stagioni 1 e 2 dal 23 aprile

Dollface — dal 5 marzo un episodio alla settimana

Filthy rich – ricchi e colpevoli — dal 12 marzo un episodio alla settimana

Quantico, tutte le stagioni

The Catch, tutte le stagioni

The Resident, prime tre stagioni

NeXt

L’amore ai tempi del corona

La mia sfida: cambiare il mondo

Rebel dal 28 maggio 2021

American Housewife (stagioni 1-3) una stagione a settimana dal 14 maggio 2021

New Girl (7 stagioni) dal 14 maggio 2021

Angel (5 stagioni) dal 7 maggio 2021

Lie To Me (3 stagioni) dal 21 maggio 2021

Tutto in famiglia (5 stagioni) dal 7 maggio 2021

The Last Man on Earth (4 stagioni) dal 21 maggio 2021

My Name is Earl (4 stagioni) dal 28 maggio 2021 continua a leggere dopo la pubblicità

24 (2001) (stagioni 1-8)

24: Live Another Day (stagione 9)

24: Legacy (2016) (stagione 1)

9-1-1 (stagioni 1-2)

La vita Secondo Jim (stagioni 1-8)

Alias (stagioni 1-5)

American Dad (stagioni 1-10)

Atlanta (stagioni 1-2)

Big Sky (Star Original) (stagione 1)

Black-ish (stagioni 1-5)

Bones (stagioni 1-12)

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (stagioni 1-5)

Buffy l’ammazzavampiri (stagioni 1-7)

Burn Notice – Duro a morire (stagioni 1-7)

Castle (stagioni 1-8)

The Cleveland Show (stagioni 1-4)

Cougar Town (stagioni 1-6)

Desperate Housewives (stagioni 1-8)

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (stagioni 1-4)

I Griffin (stagioni 1-17)

Feud (stagioni 1)

Flashforward (stagioni 1)

The Gifted (stagioni 1-2)

Glee (stagioni 1-6)

Godfather of Harlem (Star Original) (stagione 1)

Grey’s Anatomy (stagioni 1-16)

Helstrom (Star Original) (stagioni 1)

High Fidelity (stagione 1)

Homeland (stagioni 1-8)

How I Met Your Mother (stagioni 1-9)

Il lato oscuro dell’Europa (stagione 1)

Lance (stagione 1)

Lost (stagioni 1-6)

Love, Victor (Star Original) (stagione 1)

Marte (stagione 1-2)

Modern Family (stagioni 1-11)

O.J.: Made in America (stagione 1)

Perception (stagioni 1-3)

Prison Break (stagioni 1-5)

Resurrection (stagioni 1-2)

Revenge (stagioni 1-4)

Scandal (stagioni 1-7)

Scream Queens (stagioni 1-2)

Scrubs (stagioni 1-9)

Sleepy Hollow (stagioni 1-4)

Solar Opposites (Star Original) (stagione 1, stagione 2 in arrivo il 9 aprile)

Station 19 (stagioni 1-2)

The Strain (stagioni 1-4)

Terra Nova (stagione 1)

Terriers (stagione 1)

The Americans (stagioni 1-6)

Ugly Betty (stagioni 1-4)

X-Files (stagioni 1-11)

STAR catalogo film

Il padre della sposa — in arrivo ad aprile

Il padre della sposa 2 — in arrivo ad aprile

X Files voglio crederci — in arrivo ad aprile

La forma dell’acqua — in arrivo ad aprile

Signs — in arrivo ad aprile

Nomadland — in arrivo ad aprile

La favorita

Copia Originale

Grand Budapest Hotel

Wild

Sideways in viaggio con Jack

Il cigno nero

Romeo+Giulietta

Genius: Einstein

Genius: Picasso

Il braccio violento della legge

Air Force One

Conan il barbaro

28 giorni dopo dal 7 maggio

28 settimane dopo dal 7 maggio

Io, Robot dal 28 maggio

Alien vs. Predator dal 14 maggio

Hitchcock dal 14 maggio

(500) giorni insieme

12 Rounds

127 Ore

42 to 1

58 minuti per morire – Die Harder

7 sconosciuti a El Royale

A letto con il nemico

A Proposito di Steve

Absolutely Fabulous – Il film

Al di là della vita

Alamo – Gli Ultimi Eroi

Alien

Alien – La Clonazione

Alien: Covenant

Alien 3

Aliens – Scontro finale

Aliens vs. Predator 2

Alta Fedeltà

Amarsi

Amelia

Amore a prima svista

Anna And The King

Annapolis

Anno 2670 – Ultimo atto

Another Earth

Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie

Aracnofobia

Assassinio sull’Orient Express

Attacco al potere

Australia

Bachelor Party – Addio al celibato

Bad Company

Bangkok, senza ritorno

Be Water

Bella, Bionda…e dice Sempre sì

Benvenuti a Cedar Rapids

Benvenuti in paradiso

Big Trouble – Una valigia piena di guai

Borat: Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione

del Kazakistan

Boys Don’t Cry

Braveheart – Cuore impavido

Brooklyn

Brothers in Exile

Bubble Boy

Buffy l’ammazzavampiri

Casanova

Celtic Pride – Rapimento per sport

Chasing Tyson

Che aria tira lassù?

Chi è Senza Colpa

Cinderella Man – Una ragione per lottare

Città di carta

Cocoon – Il ritorno

Commando

Complicità e sospetti

Confetti

Crazy/Beautiful

Cyrus

Dalle 9 alle 5…orario continuato

Dark Water

Darkest Minds

Deadpool

Deadpool 2

Diario di uno scandalo

Die Hard – Duri a morire

Die Hard – Trappola di cristallo

Die Hard – Un Buon giorno per morire

Die Hard – Vivere o Morire

Difesa ad Oltranza

Dimmi che non è vero

Dollari sporchi

Dom Hemingway

Donne – Waiting to Exhale

Double Take

Dragonball: Evolution

E venne il giorno

Ed Wood

Exodus – Dei e Re

Firelight

Fottute!

Four Falls of Buffalo

Fright Night – Il vampiro della porta accanto

Fury

Gifted – Il dono del talento

Gigolò per Sbaglio

Giochi d’adulti

Giù le mani dal mio periscopio

Good Morning, Vietnam

Grosso Guaio a Chinatown

He Got Game

Hello, Dolly!

High Heels and Low Lifes

Hitman – L’assassino

Hitman: Agent 47

Hope Springs

Hot Chick – Una bionda esplosiva

I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita

Idiocracy

Il 13° Guerriero

Il Diavolo Veste Prada

Il Genio

Il Gioiello del Nilo

Il Mio Ragazzo è un Bastardo

Il ponte delle spie

Il terrore dalla sesta luna

Il treno per il Darjeeling

Impiegati… male!

In fuga per tre

In Her Shoes – Se Fossi Lei

Independence Day

Independence Day: Rigenerazione

Innocenza infranta

Io vi troverò

Jennifer´s Body

Jordan Rides The Bus

Joshua

Kingsman: Il Cerchio d’oro

Kingsman: Secret Service

Kung Pow

L’urlo dell’odio

La Battaglia dei Sessi

La cugina Bette

La famiglia Savage

La guerra dei Roses

La Leggenda degli Uomini Straordinari

La lettera scarlatta

La maledizione di Damien

La mia vita a Garden State

La mosca

La Neve nel Cuore

La piramide

La ragazza del dipinto

La Risposta è nelle Stelle

La rivincita dei nerds II

La sottile linea rossa

La Vera Storia di Jack lo Squartatore – From Hell

La vita segreta delle api

Ladyhawke

Ladykillers

L’alba del pianeta delle scimmie

L’amore in gioco

L’amore in valigia

Laureata… e adesso?

Le avventure acquatiche di Steve Zissou

Le verità nascoste

L’Innocenza del Diavolo

L’isola dei cani

Little Miss Sunshine

Logan – The Wolverine

L’ultimo contratto

L’ultimo re di Scozia

L’uomo del fiume nevoso

Ma dov’è andata la mia bambina?

Manuale d’infedeltà per uomini sposati

Margaret

Marigold Hotel

Mato Grosso

Max Payne

Maze Runner – Il Labirinto

Maze Runner – La Fuga

Maze Runner – La rivelazione

Melinda e Melinda

Men of Honor – L’Onore degli Uomini

Mike & Dave – Un matrimonio da sballo

Mistery, Alaska

Money for Nothing

Moulin Rouge!

Mr. Destiny

Nature Boy

Nemico Pubblico

Never Die Alone

Niente da perdere

No Mas

Non Dico Altro

Non lasciarmi

Non per soldi… ma per amore

Occhio al testimone

Of Miracles and Men

Oggi Sposi…Niente Sesso

Omen – Il presagio

Oscar e Lucinda

Oscure presenze a Cold Creek

Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo

Paura primordiale

Per incanto o per delizia

Per legittima accusa

Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

Playboy in prova

Pony Excess

Powder – Un incontro straordinario con un altro essere

Power Rangers – Il film

Presa mortale

Pretty Woman

Prima e Dopo

Programmato per uccidere

Promesse e compromessi

Prometheus

Quel fantastico peggior anno della mia vita

Quiz Show

Reazione a Catena

Red Sparrow

Riccardo III – Un uomo, un re

Rimbalzi d’Amore

Ritorno al Marigold Hotel

Robin Hood

Ruby Sparks

Rumori fuori scena

Rushmore

S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York

Saluti dal caro estinto

Sei giorni, sette notti

Shadow Program – Programma segreto

Simon Birch

Solaris

Sopravvissuto – The Martian

Spia e lascia spiare

Super Troopers

Super Troopers 2

Swing Kids – Giovani ribelli

Taken – La vendetta

Taken 3 – L’ora della verità

Terminal Velocity

The Beach

The Day After Tomorrow

The East

The Fab Five

The Sessions – Gli incontri

The Transporter

The Village

The War – Il pianeta delle scimmie

Tina – What’s Love Got to Do with It

Titan A.E.

Titanic

Transporter: Extreme

Tre manifesti a Ebbing, Missouri

Tristano & Isotta

Tuo, Simon

Tutte contro lui – The Other Woman

Tutti pazzi per Mary

Ultimatum Alla Terra

Un allenatore in palla

Un amore speciale

Un giorno per sbaglio

Un Natale speciale a New York

Una donna in carriera

Una Folle Stagione d’Amore

Una notte con Beth Cooper

Uno Sbirro Tuttofare

Uno sguardo dal cielo

Uno strano scherzo del destino

Unstoppable – Fuori controllo

Venga il tuo regno

Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio

Vicini del terzo tipo

Vita di Pi

Vulcano – Los Angeles 1997

Wagons-lits con omicidi

War Horse

Waterboy

X Files – Il Film

Titoli National Geographic