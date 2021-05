Di Maio: per aiutare Zaky meglio il silenzio. Ma è polemica per la cautela del ministro

A 15 mesi esatti dalla carcerazione di Patrick Zaky il ministro degli Esteri Luigi Di Maio gela tutti: «Più aumenta la portata mediatica del caso più l’Egitto reagisce irrigidendosi e chiudendo i canali di comunicazione. Non illudiamoci che porteremo a casa risultati facendo in questo modo». La reazione è di imbarazzo e sconcerto se si pensa alla campagna che sin dal primo giorno ha aiutato lo studente egiziano detenuto a Tora, alla periferia del Cairo, a non scomparire dall’attenzione del Paese e internazionale: appelli degli amici e compagni di studi — Zaky è iscritto al master in Studi di genere dell’università di Bologna e proprio in questo periodo avrebbe potuto laurearsi — mobilitazioni del mondo accademico…