Coronavirus, perché l’ok dell’Oms al vaccino cinese è importante

Via libera all’uso d’emergenza per il vaccino cinese prodotto da Sinopharm. Oggi l’Organizzazione mondiale della sanità ha dato l’ok al primo siero anti-Covid sviluppato in un Paese non occidentale. Finora l’Oms aveva messo il timbro, infatti, solamente sui sieri Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson e Moderna.

Perché è importante?

La decisione presa dall’Oms significa che il vaccino prodotto dall’azienda di Stato cinese, in collaborazione con l’Institute of Biological Products di Pechino, potrà essere utilizzato nel programma globale Covax, che mira a fornire circa due miliardi di vaccini ai Paesi in via di sviluppo.