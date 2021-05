Caterina Balivo “Quando tornerò in TV? non dipende da me ma …”

Spread the love











L’abbiamo vista più volte in televisione alla guida di programmi pomeridiani molto seguiti come ad esempio “Detto Fatto” e “Vieni da me”. Stiamo nello specifico parlando della bravissima conduttrice televisiva Caterina Balivo che dopo aver trascorso oltre 15 anni in televisione nel corso dell’ultimo anno ha deciso di dedicarsi alla famiglia allontanandosi dal piccolo schermo. Sono molti però coloro che giornalmente le chiedono di tornare in TV, e proprio a queste persone la Balivo si è rivolta nel corso di una recente intervista rilasciata sull’ultimo numero di Gente.

Caterina Balivo parla del ritorno in tv

Caterina Balivo è apprezzata da un vasto pubblico ed è anche molto seguita sui social. Proprio attraverso questo canale molti fan costantemente le chiedono quando avranno la possibilità di rivederla sul piccolo schermo. La presentatrice infatti nel corso dell’ultimo anno, complice la delicata situazione che tutti abbiamo vissuto e stiamo vivendo, ha deciso di prendersi una piccola pausa per dedicarsi alla famiglia. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente la conduttrice ha però voluto rispondere a tutti coloro che le chiedono quando tornerà in tv. “Ho scelto io di fare un passo indietro e, quando sarà possibile e questo non dipende da me, tornerò con un bel progetto. Ma nel frattempo ci vediamo sui miei social”, queste le parole espresse dalla conduttrice che ha quindi ammesso di essere pronta per tornare in televisione ma che attualmente non dipende da lei.

La presentatrice parla dei figli Cora e Guido Alberto

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gente Caterina Balivo ha parlato anche dei figli Cora e Guido Alberto, rispettivamente di 9 e 4 anni. La conduttrice ha scelto di dire addio a “Vieni da me” e alla televisione per dedicarsi alla famiglia e ai suoi bambini e proprio nel corso dell’intervista in questione parlando dei suoi figli ha confessato che sono molto diversi tra di loro. A proposito della figlia Cora ha precisato che è una vivacissima guerriera mentre invece il piccolo Guido Alberto è un guerrafondaio. E ancora la presentatrice ha affermato “Lei vanitosa, lui wild, lei una regina lui a tratti uno scugnizzo dei quartieri. Sono diversi ma con lo stesso sorriso”.

Caterina Balivo madrina dell’Oceano

Oltre ad essere una bravissima presentatrice ed affettuosa mamma Caterina Balivo è anche una persona da sempre attenta all’ambiente. La donna infatti è stata nominata per l’Unesco madrina dell’oceano fino al 2030. E a proposito di ciò la presentatrice ha concluso l’intervista affermando “Da sempre mi occupo di ambiente come cittadina, sono cresciuta con una forte coscienza civica”.

