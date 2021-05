Attore in erba come sua madre, somiglianza impressionante: ecco chi è la madre di Riccardo Mandolini

Riccardo Mandolini è uno degli attori in erba più interessanti del panorama italiano. Sapete chi è sua madre? E’ figlio d’arte

Riccardo Mandolini (Gettyimages)

Netflix ha cominciato ormai da tempo ad investire in maniera considerevole anche in Italia. Sono tanti, infatti, i prodotti italiani che la piattaforma a prodotto e distribuito nel corso di questi ultimi anni, alcuni anche con risultati decisamente soddisfacenti. Il mondo dell’intrattenimento sta cambiando profondamente, e proprio per questo le piattaforme stanno investendo in diversi paese per provare a tirare fuori produzioni che possano essere anche vendibili a livello internazionale. L’Italia, come detto, è uno dei paesi all’interno dei quali Netflix (così come anche Amazon Prime Video) sta cercando di puntare.

Una delle produzioni forti tirate fuori dal nostro paese è stata senza dubbio ‘Baby‘, che ha raccolto grandi consensi da parte della critica. La serie tv ispirata dalla storia delle ‘Baby squillo dei Parioli’ ha fin da subito attirato l’attenzione, e non soltanto per la tematica che è stata lanciata. A colpire sono state anche le prove attoriale di alcuni dei ragazzi che si sono cimentati, da Benedetta Porcaroli ad Alice Pagani, giovani attrici protagoniste della serie e che hanno attirato su di sé grande attenzione. C’è anche un attore, nel cast, ad aver suscitato grande interesse.

Riccardo Mandolini, figlio d’arte e protagonista di Baby

Tra gli attori più acclamati della serie c’è senza dubbio Riccardo Mandolini, giovane interpreta che nella serie tv ‘Baby’ ha preso il ruolo di Damiano. Appena 21 anni ma già grande esperienza in ambito attoriale, quello di Riccardo è apparso fin da subito un percorso già scritto. La prova nella serie Netflix è stata assolutamente di livello, ma c’è anche un grande studio alle spalle, visto che il giovane romano ha studiato presso lo ‘Studio Cinema’, dove ha conosciuto anche attori del calibro di Michele Placido e Giancarlo Giannini.

Nadia Rinaldi (Gettyimages)

Ma non solo. Riccardo, infatti, è figlio d’arte da ambo i genitori. Il padre, Mauro Mandolini, è un importante sceneggiatore. La madre, invece, è Nadia Rinaldi è una più che nota attrice, che nel tempo ha prestato le sue interpretazioni al grande schermo, ma anche teatro e televisione. Insomma, in casa Mandolini si è da sempre respirata aria di Cinema, e Riccardo ne è un esempio assoluto.