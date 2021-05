amici:-giulia-seconda-finalista

Dopo che Aka7even è stato votato come primo finalista tra i cantanti, è venuto anche il turno dei ballerini: dopo un confronto molto serrato, che ha richiesto anche un’ulteriore sfida rispetto alle tre previste, Giulia è stata premiata dai giudici, che hanno deciso di assegnarle il secondo posto disponibile per la finale.

La semifinale di Amici ha regalato la prima gioia della serata ad Aka7even: il cantante di Anna Pettinelli ha strappato il pass per la finale, riuscendo a conquistare sia i giudici sia il pubblico in studio. Dopo il circuito dedicato al canto, si è passati alla sfida tra i ballerini: i giudici hanno deciso, dopo una prima performance, di far iniziare Alessandro.

Per la prima sfida, Lorella Cuccarini ha deciso di schierare Alessandro contro Serena: il ballerino è riuscito ad aggiudicarsi il punto, prendendo anche i complimenti da parte di Emanuele Filiberto. “Sei un ballerino pieno di sorprese!”, ha detto il giudice.

Il secondo confronto, invece, ha visto protagonisti Alessandro e Giulia: la ballerina di Veronica Peparini, acclamata dal pubblico in studio, ha conquistato il punto grazie ad un’esibizione molto emozionante sulle note di “Amandoti”.

Amici: la strategia di Lorella Cuccarini

Dopo la terza sfida, in cui il punto è stato guadagnato da Serena, con una coreografia molto ironica su un guanto di sfida lanciato da Lorella Cuccarini, è stata necessaria una quarta sfida, essendo tutti i ballerini in parità. Lorella Cuccarini ha deciso di chiamare il confronto tra il suo allievo Alessandro e Giulia, precludendo così, almeno per questa manche, la possibilità della finale per Serena.

“Come mai hai fatto questa scelta? E’ strategia?”, ha insinuato subito Alessandra Celentano. Scegliendo Giulia, infatti, Lorella Cuccarini si è riservata la possibilità di riservarsi lo spareggio per il posto in finale con Serena, considerata sicuramente più debole rispetto all’allieva di Veronica Peparini.

Giulia, conquistando il punto, ha avuto accesso alla finale: in quel momento di grande emozione, Sangiovanni si è alzato in piedi e lei è corso ad abbracciarlo. Il cantante, dopo averla stretta a sé, è apparso visibilmente commosso.