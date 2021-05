usa,-studentessa-di-prima-media-spara-a-scuola:-feriti-due-compagni

Due studenti e un adulto sono rimasti feriti durante una sparatoria avvenuta in una scuola media a Rigby, nello Stato dell’Idaho. Il sospetto è una studentessa di prima media: la ragazzina avrebbe estratto l’arma dallo zaino e cominciato a sparare nel corridoio della scuola, per poi fuggire.

Un insegnante è riuscito a bloccarla e a toglierle l’arma. Tutti gli studenti sono stati fatti evacuare nel vicino liceo. “Questo è l’incubo peggiore che un sistema scolastico possa vivere”, ha commentato il sovrintendente scolastico del distretto, Chad Martin.

La ragazzina è stata arrestata. Due studenti sono stati ricoverati in ospedale e saranno tenuti in osservazione per tutta la notte. L’adulto è stato dimesso.