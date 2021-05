Uomini e donne è finita: Roberta e Riccardo addio

Che cosa è accaduto tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua? L’ex dama e l’ex cavaliere di Uomini e donne sono tornati in studio e hanno raccontato che il loro rapporto è finito a causa delle “manie” e dell’atteggiamento eccessivamente egoista del tarantino che a 38enne non sopporta più.

A Uomini e donne è andata in scena la discussione con annessa la fine della storia tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La relazione tra la dama di Cassino e l’ex fidanzato di Ida Platano (la hair stylist bresciana è da poco rientrata in studio per cercare un nuovo amore) è durata fuori da programma solo un paio di mesi. Roberta non ne può davvero più di Riccardo e delle sue “manie”. E si è infatti domandata se volesse «accanto magari per tutta la vita un uomo così». E la risposta è stata «no».

Leggi anche: Uomini e donne: Roberta Di Padua alla conquista di Davide Blanda

Riccardo vs Roberta: non mi ha mai detto nulla

Riccardo dal canto suo si è difeso in studio, sostenendo che Roberta avrebbe anche potuto dirgli prima le cose che non le stavano bene e che si stava davvero «discutendo del nulla». Ma a un certo punto della discussione sono intervenute sia la padrona di casa del dating show, Maria De Filippi, sia Ida. La Platano ha confermato tutti i difetti elencato dalla Di Padua, ma ha anche dichiarato che in effetti nei primi mesi di relazione loro questo tipo di problemi non li hanno mai avuti.

Certo è, ha aggiunto rivolgendosi direttamente al cavaliere, «tu Riccardo non sei fatto per stare in coppia». Una bella frecciata, non c’è che dire. Dal canto suo Queen Mary gli ha fatto presente che in effetti lui è un po’ «maniacale» nelle sue cose. Si evince già dalla perfezione con cui si veste e dalla cura dei dettagli che non trova né in Roberta né negli altri uomini del parterre maschile.

Roberta non ce la fa più

Roberta ha quindi sciorinato una serie di atteggiamenti del Guarnieri, a detta sua inaccettabili: la 38enne ha raccontato che dopo una discussione notturna avvenuta perché Riccardo non riusciva a dormire e quindi si è messo a fare confusione nella camera d’albergo dove di trovavano a Salerno, accendendo le luci, facendosi una doccia alle 4.30 del mattino e utilizzando il phon, il tutto mentre Roberta cercava di dormire – lui ha fatto la valigia e l’ha lasciata lì in hotel e per le quattro ore successive non si è più fatto sentire e non ha risposto né ai messaggi né alle chiamate, facendola preoccupare. Il racconto fa infuriare il cavaliere, che a un certo punto prende ed esce dallo studio, lasciandola lì di nuovo sola. Apriti cielo: Tina Cipollari gliene ha detto dietro di tutti i colori, trovando d’accordo anche Gianni Sperti.

Potrebbe interessarti: Uomini e donne: Riccardo ha lasciato Roberta Di Padua

Una volta rientrato in studio, Riccardo si sente dire da Roberta che lui, quando ha deciso di uscire dal programma con lei, ha fatto una «scelta di testa e non di cuore, diversamente da quello che aveva fatto con Ida». Tanto che, mentre della Platano era gelosissimo, di lei non lo è affatto.

La discussione continua, ma alla fine è chiaro che i due al momento non abbiano nulla da dirsi e che tra di loro non ci sia un terreno fertile su cui discutere e dialogare. La storia è finita, dice Roberta. E a Riccardo sta bene così. Non fa nulla per farle cambiare idea. E lascia Uomini e donne, salutando la padrona di casa e scusandosi con lei per aver lasciato, prima, lo studio arrabbiato.