sbalzi-di-temperatura,-la-tecnologia-migliora-la-sicurezza-delle-gomme

Arriva dalla Nokian Tyres, produttore di pneumatici premium, l’idea di proporre pneumatici studiati apposta per adattarsi a condizioni climatiche estive sempre più variabili, nelle quali grandi cambi di temperatura possono modificare rapidamente le condizioni di guida. In queste condizioni il giusto set di pneumatici di alta qualità può aiutare gli automobilisti ad adattarsi rapidamente a questi cambiamenti. Da qui la messa a punto dei pneumatici estivi di Nokian Tyres sono il Nokian Wetproof, il Nokian Wetproof SUV, il Nokian Powerproof e il Nokian Powerproof SUV, tutti sviluppati

“Grazie al concept Dual Zone Safety appositamente sviluppato e alla mescola di nuova generazione – spiega Martin Dražík, esperto e Product Manager per l’Europa centrale di Nokian Tyres – lo pneumatico estivo Nokian Wetproof garantisce sicurezza, stabilità e tenuta sul bagnato di prima classe. Gli automobilisti possono ora gestire facilmente le condizioni meteo variabili durante la stagione estiva con i loro improvvisi sbalzi di temperatura, forti piogge o temporali improvvisi. Lo pneumatico mantiene le sue proprietà anche su superfici asciutte, comprese le autostrade particolarmente battute dal sole”,

In un test indipendente della prestigiosa rivista tedesca Auto Motor und Sport (7/2021), il Nokian Wetproof ha ottenuto il secondo posto ex-aequo classificandosi come “molto buono”. I risultati hanno evidenziato soprattutto la sua sicurezza su superfici bagnate, la cooperazione armonica con il sistema ECS e l’estrema maneggevolezza sull’asciutto. Lo pneumatico ha ottenuto il secondo posto ex-aequo anche in un’altra rivista tedesca, AUTO Strassenverkehr (8/2021), ed è stato nominato vincitore indiscusso per rapporto prezzo/prestazioni.

Un altro test del rinomato German ACE Lenkrad (marzo 2021) ha dichiarato il Nokian Wetproof come uno pneumatico ben bilanciato senza punti deboli evidenti. Ha anche sottolineato il suo ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Secondo i feedback del mercato raccolti, al Nokian Wetproof è stata attribuita la valutazione di 4,5/5, il che significa che i consumatori sono stati molto soddisfatti delle prestazioni dello pneumatico.

La versione per SUV, il Nokian Wetproof SUV, è un prodotto di qualità superiore con la tecnologia brevettata Aramid Sidewall. Non c’è da meravigliarsi che sia diventato una scelta diffusa per i proprietari di SUV. In un test delle testata tedesca Auto Bild Allrad (marzo 2021) è stato valutato come “buono”, assicurandosi il quinto posto. Secondo questa rivista, i vantaggi del Nokian Wetproof SUV includono spazi di frenata brevi sul bagnato e sull’asciutto e buoni margini di sicurezza in caso di aquaplaning. Il test ha anche evidenziato un’altra caratteristica importante per i SUV, ovvero l’elevata forza di trazione dello pneumatico su erba e ghiaia.