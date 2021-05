Royal Family, la Regina Elisabetta spiazza tutti: andrà subito a ruba?

Spread the love

La Regina Elisabetta ha spiazzato tutti. Dopo il lancio del gin, sua grande passione, la sovrana ha dato l’ok per il lancio di due birre.

Dopo il gin, sua grande passione, la Regina Elisabetta è pronta a lanciare anche la birra. La sovrana d’Inghilterra ha appena dato l’ok al lancio delle prime due etichette dei Windsor che sono una Golden Ipa filtrata a freddo dal sapore forte e una Best Bitter, sempre filtrata a freddo, dal sapore più leggero: un omaggio al principe Filippo, che era un grande estimatore delle “bionde”.

A produrre le birre che porteranno il marchio Windsor sarà Barsham Brewery, storico marchio di Fakenham (nel Norfolk) che usa materie prime di primissima qualità per la produzione: orzo biologico e acqua purissima prelevata da un pozzo nelle vicinanze.

Il logo delle birre sarà un vero e proprio richiamo alla tenuta tanto cara alla famiglia reale. Le immagini di un fagiano per la Golden Ila mentre l’immagine di una lepre per la Best Bitter. Le birre della regina Elisabetta II a che prezzo verranno vendute sul mercato?

Il costo, a dispetto del nome, sarà contenuto. Infatti il prezzo di vendita si aggirerà attorno a 3.99 sterline a bottiglia, cioè circa 4,50 euro. Si potranno acquistare nello shop di Sandringham, che ha appena riaperto dopo le restrizioni per il Covid.