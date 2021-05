Quando finisce Un passo dal cielo 6 su Rai 1?

Un passo dal cielo 6 su Rai 1 debutta giovedì 1° aprile 2021 con la prima puntata che è disponibile in anteprima su RaiPlay da martedì 30 marzo 2021. Poi la stagione procede sul primo canale Rai con una puntata alla settimana. Il titolo per esteso di questo ciclo di episodi è Un passo dal cielo 6 – I guardiani. I protagonisti, infatti, sono coloro che controllano che la criminalità non abbia il sopravvento nonché i custodi dell’ambiente circostante. Proprio la location cambia: non c’è più il Lago di Braies a fare da sfondo, bensì le Dolomiti con i boschi, le montagne e i laghi alpini.

La sesta stagione arriva a dieci anni di distanza dalla messa in onda della stagione 1. Puntata dopo puntata scopriamo come è cambiata la vita di Francesco Neri (Daniele Liotti) dopo la scomparsa dell’amata moglie Emma Giorgi (Pilar Fogliati). Il filo conduttore sottostante a questa stagione è: come è morta Emma? Quando finisce Un passo dal cielo 6 su Rai 1 ci auguriamo che Francesco abbia fatto chiarezza sulle scoperte riguardo alla vicenda che gli ha cambiato la vita per sempre.

Quando finisce Un passo dal cielo 6 su Rai 1? L’ultima puntata di Un passo dal cielo 6 – I guardiani va in onda giovedì 20 maggio 2021.

De Un passo dal cielo 6 quanti episodi mancano?

De Un passo dal cielo 6 quanti episodi ci sono? La sesta stagione della fiction per la regia di Jan Maria Michelini, Cosimo Alemà e Beniamino Catena è composta da otto puntate. A differenza di quanto accade per altre fiction come Leonardo o La fuggitiva – solo per fare qualche esempio – in cui due episodi sono condensati in una puntata per la messa in onda, in questo caso “puntata” coincide con “episodio”. Ogni puntata è composta da un episodio. Quindi sono otto le serate dedicate a Un passo dal cielo 6 su Rai Uno per altrettanti episodi/puntate.

Di seguito trovi lo schema riepilogativo della programmazione per capire di Un passo dal cielo 6 quanti episodi mancano nel momento in cui stai leggendo questo articolo.

Un passo dal cielo 6 programmazione puntate su Rai 1

Un Passo Dal Cielo 6 – I Guardiani, qui una scena con Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri. Credits Rai

L’appuntamento con Un passo dal cielo 6 quando è su Rai 1? Ecco le serate dedicate alla fiction con Daniele Liotti e Giusy Buscemi.

Prima puntata – giovedì 1° aprile 2021

Seconda puntata – giovedì 8 aprile 2021

– giovedì 8 aprile 2021 Terza puntata – giovedì 15 aprile 2021

– giovedì 15 aprile 2021 Quarta puntata – giovedì 22 aprile 2021

– giovedì 22 aprile 2021 Quinta puntata – giovedì 29 aprile 2021

– giovedì 29 aprile 2021 Sesta puntata – giovedì 6 maggio 2021

– giovedì 6 maggio 2021 Settima puntata – giovedì 13 maggio 2021

– giovedì 13 maggio 2021 Ottava puntata – giovedì 20 maggio 2021

ATTENZIONE: la programmazione di Un passo dal cielo 6 – I guardiani su Rai 1 è soggetta a variazioni.

L’inizio della puntata è fissato per le 21.25 circa.