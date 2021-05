polpette-per-tutti!

I bambini vanno matti per le polpette perché sono rotonde, facili da mangiare anche con le mani e piccoline. Anche durante la fase dello svezzamento, dagli 8-10 mesi in poi, si possono portare a tavola delle polpette sane e leggere che piaceranno tanto anche ai grandi della famiglia.

Senza uova

Se non avete ancora introdotto le uova nell’alimentazione del vostro bambino non c’è nessun problema perché si possono preparare delle deliziose polpette anche senza. Il segreto è aggiungere qualcosa che tenga insieme tutti gli ingredienti. Potete quindi mettere nell’impasto una patata bollita e schiacciata oppure potete preparare un mix di mollica di pane e erbe aromatiche da frullare con un filo di olio e da aggiungere agli ingredienti morbidi un poco alla volta fino a raggiungere la consistenza perfetta.



Dopo l’anno, comunque, potete introdurre anche l’uovo se il vostro pediatra è d’accordo e se non riscontrate particolari intolleranze.

Cottura leggera

Le ricette che stiamo per proporvi prevedono quasi sempre una cottura in forno per evitare di utilizzare troppi condimenti grassi. Potete anche cuocere le vostre polpette al vapore, ma in questo caso vi sconsigliamo la panatura di pangrattato. In alternativa cuocetele in padella con poco olio e un pochino di acqua o brodo per mantenerle morbide e non friggerle e sfumatele con del succo di limone.



Dopo gli otto mesi potete anche cuocere le polpette in un sugo di pomodoro fresco, ma ricordate di sbollentare prima i pomodori e di privarli della pelle. Il sugo ovviamente va passato prima in un passaverdura.

Tenete d’occhio i vostri bambini

I bambini devono imparare a mangiare da soli già da piccolissimi. Lasciateli liberi di utilizzare le mani e di sporcarsi perché solo in questo modo possono prendere confidenza con il cibo, scoprendo nuove consistenze e sapori. Attenzione, però, nel caso delle polpette o di tutte le altre preparazioni in pezzi che devono essere masticate, fate in modo che il boccone sia piccolo e facilmente deglutitile. Un bambino non deve portare un’intera polpetta in bocca perciò tenete sempre presente che la dimensione ideale di ogni polpetta non deve essere mai come quella che si preparerebbe per un adulto. Fatele molto piccole in modo che ogni polpetta possa essere quasi un boccone o molto grandi e aiutate i bambini a mangiarle.



In ogni caso non lasciateli mai da soli quando mangiano.

Polpette di manzo

La carne di manzo è ricca di proteine ed è ottima durante lo svezzamento, dai 10 mesi in poi. Per preparare queste polpette bisogna per prima cosa lasciare in ammollo nel latte un po’ di mollica di pane (circa 100 gr). Una volta morbida, va strizzata e mescolata con 200 gr di carne di manzo macinata finemente e una manciata di parmigiano. Potete aggiungere anche degli odori come prezzemolo e timo tritati al coltello. Formate poi delle piccole polpette e passatele nel pangrattato. Sistematele in forno e cuocetele a 180° per circa 20 minuti condite con un filo di olio.

Polpette di fagioli cannellini

Un’ottima soluzione per far mangiare i legumi ai bambini. Frullate i fagioli cannellini una volta cotti insieme ad una patata bollita e aggiungete della mollica di pane morbida tritata con del prezzemolo fresco. Per dare più sapore alle vostre polpette di legumi potete anche aggiungere un pezzettino di cipolla (sempre tritata). Salate quanto basta e aggiungendo pan grattato se necessario formate delle polpette da rotolare poi nel pangrattato. Cuocetele in forno a 180° per circa 20 minuti oppure in padella antiaderente con un filo di olio. Al posto dei cannellini potete utilizzare le lenticchie o i ceci.

Polpette di ricotta

Queste polpette piacciono molto ai bambini perché sono leggere e molto morbide. Per prepararle dovete mescolare 300 gr di ricotta con un uovo sbattuto, del parmigiano grattugiato, del prezzemolo tritato e del pangrattato. Lasciate riposare questo composto in frigorifero per un’ora e poi lavoratelo con le mani formando delle polpette. Passatele nel pangrattato e cuocetele in forno o in padella con un sughero di pomodoro fresco. Se non volete aggiungere l’uovo abbondate con la mollica di pane.

Polpette di sogliola

La sogliola è un pesce che piace molto ai bambini ed è perfetta per la preparazione delle polpette. Preparatela in padella con poco olio e un po’ di acqua e poi eliminate tutte le spine. Frullatela con una patata bollita, del prezzemolo e della mollica di pane morbida (o pangrattato) e poi realizzate delle piccole polpette da cuocete in padella con poco olio oppure in forno a 180° per circa 20 minuti. Anche in questo caso potete aggiungere del pangrattato come panatura esterna.



Se volete sostituire la sogliola con un altro pesce provate il merluzzo.