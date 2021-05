negoziati-sul-nucleare,-gli-usa-offrono-1-miliardo-di-dollari-per-spingere-rouhani-a-firmare

E’ il momento della verità per i negoziati indiretti fra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare iraniano. Secondo gli Usa i fondamentali per un nuovo accordo ci sono, e per convincere l’Iran a terminare la fase finale del negoziato, l’amministrazione Biden potrebbe sbloccare 1 miliardo di dollari in fondi che Teheran potrebbe utilizzare per gli aiuti umanitari.