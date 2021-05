Milo Infante frecciata al veleno, annuncia la chiusura del suo programma Ore 14 e “Ora qualcuno sarà contento”

Spread the love











Milo Infante è il noto conduttore del programma Ore 14, che va in onda tutti i giorni su Rai 2 intorno proprio le ore 14. A partire dalla prossima settimana il programma non andrà più in onda e sembra che nell’ aver annunciato ciò, il conduttore abbia voluto lanciare una frecciata. Ma a chi?

Milo Infante, il conduttore di Ore 14 annuncia la fine della stagione

Nel corso della puntata di ore 14 andata in onda ieri giovedì 6 maggio, sembra che ad un certo punto il conduttore Milo Infante nel ribadire che la prossima settimana la trasmissione non sarebbe più andata in onda, ha lanciato anche una frecciata anche se in realtà non si è capito a chi si riferisse. “Siccome siamo quasi alla fine della penultima puntata di Ore 14, magari qualcuno sarà contento, noi invece un po’ meno, vorrei raccontarvi questa storia.” Sono state queste le parole dichiarate dal conduttore Milo Infante che tra l’altro in questi ultimi anni è uno tra i più amati di casa Rai.

Grande spazio alla scomparsa della piccola Denise Pipitone

In queste ultime settimane Milo Infante ha voluto dare ampio spazio all’interno del suo programma al caso della piccola Denise Pipitone, ovvero la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il primo settembre 2004. Come tutti sappiamo, di questo caso se ne è tornato a parlare incessantemente dopo quanto accaduto alcuni giorni fa quando una ragazza in Russia aveva lanciato un appello dicendo di essere alla ricerca dei suoi genitori naturali. Pare che la ragazza somigliasse tanto a Denise Pipitone e che in seguito ad una segnalazione sia partito un Inter per cercare di capire se effettivamente Olesya fosse la piccola Denise. Le analisi condotte hanno poi dato esito negativo. Tuttavia da quel momento si è tornato a parlare di Denise Pipitone, della sua scomparsa e Milo Infante ha fatto sì che l’attenzione non calasse tanto da portare la Procura a riaprire le indagini. Anche Alberto Matano si è occupato di Denise Pipitone e della sua scomparsa a La Vita in Diretta così come Federica Sciarelli a Chi l’ha visto.

Oggi si chiudono tante trasmissioni Rai

“Vorrei soffermarmi sulla vicinanza della Rai a questo caso, l’impegno della nostra azienda a proseguire su questo binario d’attenzione lo fanno Matano ed altri che non cito perché sarebbe troppo lungo. A Federica va il merito di aver seguito per 17 anni questa vicenda.” queste le parole di Milo Infante che ha voluto sottolineare ancora una volta quanto sia legato all’azienda per la quale lavora e che stima tanto. Questa settimana sarà comunque l’ultima per molte trasmissioni televisive visto che è esattamente oggi 7 maggio andrà in onda l’ultima puntata di Ore 14 così come anche l’ultima puntata di Detto Fatto il programma di Bianca Guaccero.

