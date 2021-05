Limone Piemonte: soccorso escursionista in difficoltà lungo la via ferrata di Valletta (VIDEO)

I vigili del fuoco del Comando di Cuneo sono intervenuti nel primo pomeriggio di oggi (6 maggio) a Limone Piemonte per soccorrere un escursionista in difficoltà. Lungo il percorso della via ferrata di “Valletta” l’uomo si è trovato in difficoltà nelle manovre di progressione rimanendo bloccato: le coordinate della posizione sono state calcolate con protocolli Tas (topografia applicata al soccorso) dagli operatori della sala operativa dei Vigili del Fuoco. Le squadre da terra e l’elicottero Drago con gli elisoccorritori hanno individuato il malcapitato che è stato verricellato a bordo. Sul posto anche i volontari di Busca e un’equipe del Soccorso Alpino.