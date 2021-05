isola-dei-famosi,-simona-ventura-su-tommaso-zorzi-“e’-stato-troppo-…-“

Spread the love











Simona Ventura è una nota showgirl, una tra le più amate di sempre. Ultimamente è stata al timone di una trasmissione che ha avuto un grande successo. Tuttavia, proprio nell’ultimo periodo, la nota showgirl ha avuto dei problemi, ovvero è stata contagiata dal Covid 19, ma fortunatamente non ha riportato delle gravi conseguenze. Adesso la conduttrice sembra aver rilasciato delle importanti dichiarazioni nel corso di un’intervista e pare abbia parlato di uno dei reality più importanti di casa Mediaset ovvero l’Isola dei famosi. Poi la conduttrice si sarebbe lasciata andare ad un commento su Tommaso Zorzi, che come sappiamo, è il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello vip. Ma cosa ha dichiarato Simona?

Simona Ventura parla dell’Isola dei famosi

Simona nel corso del suo intervento avrebbe confessato che Tommaso le piace molto. Questo quanto dichiarato dalla showgirl nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. La Ventura sembra aver parlato anche dell’Isola dei famosi, dicendo di non aver alcuna intenzione di tornare ed ha anche ringraziato tutte quelle persone che stanno continuando a dirle di tornare. Simona dice di non tornare indietro e non lo farebbe nemmeno in amore.

Tornare all’Isola? Le dichiarazioni della showgirl

“La guardo da spettatrice, non dico ‘Avrei fatto questo’ perché siamo tutti bravi a giudicare, con l’aggiunta che oggi ci sono i social: ecco l’unica cosa che mi permetto di dire è che, per chi fa un programma, vale la pena di non leggere i commenti sui social e di andare avanti, perché se vai dietro a quello che si scrive con tanta facilità ci rimani male e non capisci più cosa vuoi fare”. Questo quanto dichiarato dalla showgirl, che come tutti sappiamo è stata la conduttrice dell’Isola dei famosi.

Le dichiarazioni su Tommaso Zorzi

Poi la showgirl parla di Tommaso Zorzi che come sappiamo è il vincitore di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip 5. Su di lui Simona dice che le piace e che è molto simpatico ma che dopo la fine del reality è stato molto impegnato in tv ed in radio. “Cosa penso di Tommaso Zorzi? Tutto il bene possibile. Signorini ha creduto tanto in lui, forse è stato spremuto troppo dopo il GF Vip Vip perché ci voleva un periodo di decantazione. Mi è piaciuto molto da Costanzo, bisogna puntare a poche cose di qualità. Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv, mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”. Ecco le sue dichiarazioni.

