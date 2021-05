isola-dei-famosi,-emanuela-tittocchia-eliminata?-i-sondaggi

Spread the love

Il televoto di questa sera dell’Isola dei famosi è stato prontamente modificato a causa dell’abbandono per motivi di salute di Ubaldo Lanzo; i forum che da settimane si occupano di redigere sondaggi, spesso veritieri, hanno creato un nuovo sondaggio lampo per votare il preferito del web. Emanuela Tittocchia è in ultima posizione, mentre Miryea Stabile resta molto amata dal pubblico. Chi verrà eliminato?

I sondaggi dell’isola dei famosi stanno per concludersi essendo ormai agli sgoccioli della prossima diretta; le votazioni sono state inflessibili con una delle nuove arrivate: Emanuela Tittocchia.

Inizialmente il televoto era tra Emanuela Tittocchia, Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo e Roberto Ciufoli; a causa però di diversi problemi di salute di Ubaldo, che si unisce a Brando Giorgi, Paul Gascoigne ed Elisa Isoardi, ossia tra i ritirati per motivi medici, il televoto è cambiato.

Un vero e proprio televoto lampo che deciderà le sorti dei naufraghi.

Miryea Stabile continua ad essere la più amata del pubblico

Sempre più forte e amata dal pubblico, su entrambi i siti che settimanalmente si occupano di testare l’umore del pubblico, la pupa Miryea Stabile con quasi il 50 percento delle preferenze resta in testa.

Il televoto è nuovamente in positivo quindi il pubblico dovrà decidere chi salvare; peccato per Emanuela Tittocchia che, nonostante sia ben integrata nel resto del suo gruppo, anche a causa del suo avvicinamento ad Awed, ha trovato molta discordia da parte di naufraghi più “navigati”.

È infatti l’attrice italiana ad occupare il posto più basso della classifica dei naufraghi amati ma con il secondo posto occupato da Roberto Ciufoli, la differenza è di pochi punti percentuale, condividendo il 50 percento della preferenza.

I sondaggi si sono sempre rivelati veritieri quindi, di fatto, anche questa sera potrebbero averci preso. Che cosa ne pensate? Sarebbe giusto mandare a casa, a patto che non voglia rimanere su Playa Imboscada, la Tittocchia?