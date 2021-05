in-edicola-sul-fatto-quotidiano-del-7-maggio:-brevetti,-biden-mette-nei-guai-l’ue-(e-draghi)

Csm – La guerra dei dossier “Ebbi i verbali di Amara a Milano, poi lo dissi al Csm. Tutto regolare” La versione di Davigo. L’ex consigliere davanti ai pm di Roma: “Storari mi diede il plico, per email o pen drive, non ricordo” di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli

Servizietti segreti “Complotto contro Renzi”: Lega, FI e dem ci cascano Il video di report – L’incontro in autogrill con lo 007 Mancini: solo M5S e FdI non credono alla “manina” ai danni del leader di Iv

L’ex presidente Inps “Per i docenti si riparla di sanatoria dei precari per creare altri precari” L’intervista – “Sono arrivate 400mila domande: ora quei giovani saranno tutti scavalcati”

Diplomazia Dal fascio-rock a Singapore Vattani jr sarà ambasciatore Ripescaggio – Quando era console a Osaka l’“incidente” del concerto con CasaPound e il saluto romano. Ora ottiene una sede, seppur minore

Le Olimpiadi di Sochi, gli affari degli 007 e un manager in fuga Questa vicenda inizia con uomo in fuga insieme ai suoi segreti, come ogni spy story degna di questo nome. Oleg Senkevich, 44 anni, arriva in Italia nel novembre 2020, dopo un espatrio rocambolesco e clandestino attraverso Russia, Bielorussia e Ucraina. Ha guidato un ramo della Rosgranitsa, agenzia federale a capo dei valichi di frontiera. Un […]

Rock of Wall Street. Vendonsi cataloghi musicali Dai Red Hot a Dylan: artisti in affari con gli speculatori, cedendo i diritti

L’intervista “Se è così, vadano in procura e denuncino” Primo Di Nicola – Il senatore dei 5s protagonista dell’infuocata seduta della vigilanza di Gia.Sal.

La rifondazione Conte: “I dati sono dei 5S” Ma Raggi va su Rousseau Arrivati a questo punto, anche la soluzione più semplice – azzerare tutto e rifare una nuova associazione per chiudere i conti in sospeso tra i 5Stelle e Rousseau – è altrettanto lastricata di guai. Perché non basta rifondare un altro Movimento, se non riesci a chiudere quello vecchio. E senza Casaleggio, il vecchio M5S chiudere […] di Luca De Carolis e Paola Zanca

Amministrative Bertolaso e Albertini mollano Salvini e lui se la prende con FdI: “Troppi no” Leghista suonato – Matteo scaricato dai suoi candidati a Roma e a Milano: destra spaccata

La sentenza Cassese censura il soviet Biden La Casa Bianca listata a lutto e Joe Biden impallidito come avesse bevuto un cicchetto con un fantasma. La sospensione dei brevetti sui vaccini è stata definita “una svolta monumentale nella lotta contro il Covid” dall’Oms e ha ricevuto il plauso di mezzo mondo, pure di un noto bolscevico come Mario Draghi che ha battezzato […] di To. Ro.

A Bruxelles L’Ue vuole annacquare il vino per abbassare il tasso alcolico. Coldiretti sul piede di guerra “Enoi je dimo, e noi je famo, c’hai messo l’acqua e nun te pagamo”. Pur essendo romano (e romanista), è difficile immaginare Mario Draghi perdere il suo aplomb, vestire i panni di uno dei “ragazzi fatti cor pennello” protagonisti dello stornello romanesco La società dei magnaccioni e gridare ai signori dell’Unione europea “Oste! Portace n’antro […]

C’è norma ambulanti Dl Sostegni, salta il superbonus aziende. Ira M5S Primo giro di boa al Senato per il dl Sostegni da 32 miliardi che, dopo un mese e mezzo dal varo del Cdm, ottiene il via libera con il voto di fiducia in attesa della conversione in legge entro il 21 maggio. Considerati i tempi stretti, il passaggio del provvedimento alla Camera non potrà registrare […]

Via 50 milioni di dpi Mascherine, altri sequestri della Gdf. S’indaga per truffa Altre 50 milioni di mascherine “pericolose” destinate a ospedali e presidi sanitari sono state sequestrate ieri dalla Guardia di Finanza, fra quelle acquistate lo scorso anno sul mercato cinese dalla Struttura commissariale di Palazzo Chigi. Indagati per truffa i vertici delle società che hanno venduto i dpi allo Stato attraverso gli uffici guidati all’epoca da […] di Vin. Bis.

Colombia Morti e desaparecidos: giorni di fuoco a Bogotá Duque sulla graticola – Non solo l’opposizione alla riforma finanziaria, chi protesta è stanco di un sistema basato su disuguaglianze e corruzione di Michela A.G. Iaccarino