flavio-briatore-adirato-contro-la-decisione-presa:-non-capisco-queste-cose

Parole molto forti, quelle pronunciare da Flavio Briatore attraverso il proprio account Instagram. Nel mirino una decisione presa

Flavio Briatore (Instagram)

Flavio Briatore è uno dei quei personaggi sempre pronti a prendere parola e denunciare tutti quelli che sono episodi particolari e nel pieno del dibattito pubblico. Sempre nel rispetto di quello che è un settore, turismo e ristorazione, colpito in maniera evidente e pesante dall’emergenza Coronavirus. In particolare, Briatore spesso usa i social per schierarsi in favore di chi soffre a causa della crisi economica provocata dalla Pandemia. E lo ha fatto anche nelle ultime ore.

Il motivo? Quello che è accaduto a Milano. Sono diventate subito virali, infatti, le immagini proveniente da piazza Duomo, dove un maxi assembramento si è formato in occasione della vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. Una gioia per i tifosi nerazzurri, che si è tramutata anche in un grande rischio per tutta la comunità. Si parla di ben 30mila tifosi, tutti insieme in piazza per festeggiare la vittoria del titolo.

Un episodio che sta facendo discutere tutta la comunità, ed ovviamente pone l’attenzione su quelle che sono le contromisure adottate proprio dal Governo per evitare che questo tipo di fenomeno. Ed allora a prendere la parola è stato proprio il noto imprenditore, per rimarcare gli errori commesso nella gestione di un caso molto particolare.

Flavio Briatore prende posizione

Non è la prima volta che Briatore prende parola per affrontare questo tipo di tematiche. Lo ha fatto anche in occasione degli assembramenti post Scudetto, senza dimenticare anche i complimenti per il successo sportivo conquistato dalla squadra di Antonio Conte. Ma dopo questi, Flavio ha subito acceso la discussione, puntando i riflettori sul problema reale.

“L’unica cosa che non ho capito come in piazza del Duomo, si sapeva che l’Inter vinceva il campionato, c’è stato un assembramento, una movida fuori controllo. Il sindaco, le autorità, rompono i ma**ni con il distanziamento ai ristoranti. Possibile che ognuno faccia quello che vuole? Che non c’è una linea di controllo?”, le parole chiare da parte di Briatore.

“Che si vergognino! Si devono vergognare! Che aprano ristoranti, palestre, diano modo alle persone di lavorare! Mi sembrano regole assurde, modo di fare non uguale, una discriminazione nei confronti dei ristoranti e locali pubblici. L’assembramento visto in Piazza del Duomo è inaccettabile, come non è accettabile continuare a tenere i ristoranti chiusi!”, la denuncia molto forte di Briatore.