fiori-per-la-festa-della-mamma:-idee-e-significati

Scoprite quali sono i fiori per la festa della mamma e cosa significano per farle un regalo pensato e dirle quanto le volete bene senza parlare

I fiori per la festa della mamma sono il dono perfetto per dirle quanto le vogliamo bene. Possiamo metterli nel piatto, come suggerito nelle ricette della gallery qui sopra, o raccoglierli in un bellissimo bouquet. Se poi si sfrutta anche il linguaggio segreto dei fiori, componendo il mazzo in base al loro significato, diventa un dono elegante e ricercato. Se volete fare un regalo speciale, ecco quali sono i fiori per la festa della mamma, per dirle tutto ciò che apprezzate di lei.

Potentilla

Tra i fiori per la festa della mamma la potentilla è il fiore per eccellenza, simbolo dell’amore materno, oltre che di forza. Quando piove, la potentilla chiude le foglie per proteggere i suoi fiori, proprio come fanno le mamme con i loro piccoli.

Rose, ma quali?

Quando si compone il bouquet per la mamma, non si dovrebbe mai prescindere dal gusto personale. Le rose sono il fiore preferito di molte donne. Spesso associate più all’amore passionale, nella loro sfumatura rosa sono adatte anche alle mamme, visto che simboleggiano affetto, gratitudine e ammirazione.

Azalea

L’azalea – che spesso viene venduta per raccogliere fondi per cause benefiche – rappresenta la femminilità e l’amore più profondo.

Malva

Il fiore di malva è forse più noto per i suoi usi terapeutici ed erboristici, ma è ottimo anche tra i fiori per la festa della mamma. Sin dal medioevo, infatti, indica la comprensione e la calma materna, ma anche la dolcezza.

Sambuco

Il sambuco è il fiore perfetto per le mamme del futuro, essendo il simbolo delle donne in attesa. È l’ideale per fare un dolce pensiero alle mamme che stanno aspettando di stingere il loro piccolo tra le braccia.

Lilà

Il significato dei fiori di lilà è “amore incondizionato”, proprio come quello tra mamma e figli. Che sia una pianta intera, oppure solo fiori recisi, è un bellissimo messaggio da dare a chi ci ama tutti i giorni.

Iris

Se in passato avete dato qualche preoccupazione di troppo in famiglia, tra i fiori per la festa della mamma l’iris è la scelta migliore. Simbolo di amore e, allo stesso tempo, di dolore è solitamente associato alla Vergine Maria, madre per eccellenza e maestra della sofferenza materna nel mondo cristiano.

Garofano

Anche il significato del garofano ha origine nelle Sacre Scritture. Simboli di amore eterno, si narra che garofani siano cresciuti dove la Vergine Maria versò le lacrime per la morte del figlio. Tra i fiori per la festa della mamma, questi sono quelli per ricordarle che le vorrete bene per sempre.

L’artemisia per dire grazie

La mamma non viene ringraziata mai a sufficienza. Nel linguaggio dei fiori l’artemisia significa questo, rappresenta l’apprezzamento per l’aiuto e ciò che ci viene donato ogni giorno.

Fiori per la festa della mamma: mai abbastanza

Per comporre uno splendido mazzo di fiori si possono scegliere anche le camelie, che indicano raffinatezza e perfezione; le dalie, che simboleggiano riconoscenza e buon gusto, oltre alla femminilità elegante e matura e all’ammirazione; le viole del pensiero, perché la mamma è sempre nei nostri pensieri e infine le orchidee, che trasmettono eleganza e charme.