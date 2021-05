Clubhouse, è arrivato il momento di Android? Cosa sta succedendo

La notizia tanto attesa sta per essere annunciata da Alpha Exploration Co. Potremmo esserci per Clubhouse su Android

Clubhouse potrebbe presto arrivare anche su Android (Getty Images)

Dopo lunghi mesi di attesa, sembra che l’attesa per vedere Clubhouse anche su Android sia agli sgoccioli. Il software di Alpha Exploration Co. ha registrato numeri da capogiro nelle ultime settimane, soprattutto grazie alla sua esclusività. Solamente coloro che dispongono di un dispositivo iOS e ricevono un invito possono entrare nelle tante stanze vocali disponibili.

O almeno, così sarà ancora per poco. Stando a quanto riferito dagli esperti di Xda-Developers, infatti, la developer house avrebbe rilasciato ufficialmente la versione beta dell’app anche per Android. Una super novità per tutti, che a breve potrebbe diventare effettiva e portare alla comparsa di Clubhouse sul Play Store di Google.

Clubhouse su Android, manca sempre meno

È disponibile la versione beta del software di Alpha Exploration Co. (Getty Images)

Come segnalato dagli esperti di Xda-Developers, Clubhouse si prepara ad arrivare su Android. L’applicazione è disponibile già da ora in versione beta e, se tutto andrà come da previsioni, nelle prossime settimane ci sarà un nuovo importante flusso di utenti. Anche per dare un po’ di nuova linfa al servizio, che ha perso l’hype di inizio 2021. Stando a quanto emerso in rete, pare che già dallo scorso gennaio gli sviluppatori stessero lavorando ad un software compatibile con tutti i sistemi operativi.

Ma le novità non sono di certo finite qui. Pare che Alpha Exploration Co. voglia implementare anche un Creator Grant Program. Si tratta in poche parole di un progetto che vuole portare gli utenti più attivi e influenti a monetizzare gli sforzi svolti in-app.