cartabianca,-bianca-berlinguer-fa-una-battutaccia-su-elisabetta-gregoraci-a-flavio-briatore-e-lui-la-fa-rimanere-di-ghiaccio

Carta Bianca sta proseguendo anche senza Mauro Corona che a Bianca Berlinguer manca tanto e non ne fa mistero. Ad ogni occasione sottolinea che la sua mancanza, assolutamente indipendente dalla sua volontà, la addolora e che lei, fin dal primo momento, è stata disposta sia a perdonarlo per averla definita gallina intimandole di stare zitta sia a volerlo in trasmissione ma la dirigenza Rai e soprattutto il direttore di rete, Franco Di Mare su questa vicenda è stato, fin dall’inizio, irremovibile e non ha mai fatto un passo indietro.

Bianca Berlinguer con l’ospite Flavio Briatore fa una battuta su Elisabetta Gregoraci

Martedì, ospite da Bianca Berlinguer a Carta Bianca è andato Flavio Briatore per parlare della situazione attuale italiana in tempo di pandemia.

Flavio Briatore e la sua ex compagna Elisabetta Gregoraci sono in ottimi rapporti anche ora che la loro storia d’amore è terminata: ma loro, soprattutto per amore del figlio, Nathan Falco si frequentano anche assiduamente e uno è presente nella vita dell’altra.

Anche Mara Venier aveva sottolineato questa aspetto così bello del loro rapporto dicendo, durante una puntata di Domenica In a Elisabetta Gregoraci che era sua ospite, che aveva poco prima sentito al telefono Flavio Briatore e aveva capito, dalle parole che le aveva detto su di lei, che è ancora profondamente innamorato.

E anche Bianca Berlinguer ha voluto sottolineare questo aspetto e, parlando dei matrimoni con il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, ha detto: “Lo sapete che una persona può prenotare 50 posti in un albergo per una festa, ma se vuole fare un banchetto di nozze è vietato?”.

E poi: “Briatore per lei forse è una notizia, si voleva risposare. Se non la fa a Londra, qui non può”.

La risposta di Flavio Briatore alla battuta di Bianca Berlinguer

Flavio Briatore, che è sempre molto simpatico, ha dato una risposta a Bianca Berlinguer che forse lei non si aspettava e ha detto in tono ironico: “Beh, bloccare i matrimoni potrebbe anche essere una cosa giusta…scherzo ovviamente“.

Briatore, qualche puntata prima, aveva fatto una gaffe perché, parlando del commissario straordinario per l’emergenza Pier Francesco Figliuolo lo aveva chiamato “Fagiuolo“.

Invece, nell’ultima puntata di CartaBianca sempre a proposito di Figliuolo ha detto: “Ora che fa 500 vaccini al giorno, me lo ricordo, si chiama Figliuolo”. Ma anche qui ha fatto un’altra gaffe perché le dosi somministrate al giorno non sono 500 ma 500mila.

