Bianca Guaccero in lacrime, il messaggio commuove tutti – VIDEO

Bianca Guaccero in lacrime, il messaggio della conduttrice pugliese commuove tutti. Arriva la risposta sul suo futuro in televisione

Chiuso per Giro d’Italia, ma anche perché la stagione in un modo o in un altro è arrivata alla fine. Da due dì prossimo nel pomeridiano di Rai Due non ci sarà più spazio per ‘Detto Fatto‘, costretto a salutare in anticipo di due o tre settimane rispetto al solito perché la rete sarà occupata dalla Corsa Rosa in quell’orario fino al 30 maggio.

(Instagram)

Un addio o un arrivederci, dopo le polemiche che hanno accompagnato la prima parte della stagione e la sospensione per quel tutorial sulla spesa considerato sessista e inadeguato? La risposta è arrivata nelle ultime ore direttamente da Bianca Guaccero che lo ha portato avanti per la terza stagione di fila.

Visibilmente commossa, quasi in lacrime, l’attrice e conduttrice pugliese ha voluto salutare di persona il pubblico con un omaggio musicale, intrepretando alla sua maniera ‘Senza fine’. Un chiaro messaggio anche per chi pensava che il programma di Rai Due fosse arrivato al termine dl suo ciclo.

Invece salutando tutti, ha fatto capire che da settembre il programma ci sarà ancora: “Mi avete fatto vivere tre anni meravigliosi e spero di poterli vivere ancora con voi. Detto Fatto continuerà, cambierà e si rivoluzionerà come tutte le cose, ma continuerà. Vi voglio bene”. Non ha specificato se andrà avanti con lei, ma a molti è sembrato sottinteso.

🎬 Ultima puntata di #dettofattorai, qui è già tutto pronto per una puntata speciale per augurarvi buona estate! Ci siete? 💘 📌 Seguiteci in diretta su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay 👉 https://t.co/R2CIddpexC pic.twitter.com/Ww36nziAen — Detto Fatto (@DettoFattoRai2) May 7, 2021

Bianca Guaccero dopo tre anni a ‘Detto fatto’ ha ancora voglia di andare avanti: il ringraziamento ai fan

Il compito di Bianca Guaccero a Detto Fatto non è stato decisamente semplice. Nel 2018 aveva raccolto un’eredità pesante come quella di Caterina Balivo, amatissima dal pubblico. In più la concorrenza per il factual show di Rai Due in quella fascia pomeridiana è aumentata facendo diminuire gli ascolti.

(Instagram)

Inoltre nelle ultime settimane la bellissima Bianca ha dovuto anche combattere contro il Covid-19 ed è stata costretta a condurre direttamente da casa. Nonostante questo però è riuscita a resistere con la sua grande classica e un’ironia innata. Ecco perché nelle ultime ore ha voluto ringraziare personalmente i suo fan con un dolce post su Instagram: “Chi semina amore, raccoglierà felicità… voi siete la mia felicità!”, ha scritto.