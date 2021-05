antonella-boralevi,-dopo-la-con-bassetti,-dagospia-lancia-la-bomba-“si-dice-che-da-giovane…”

Spread the love











Qualche giorno fa in diretta su Zona Bianca il programma che va in onda su Rai 3 è avvenuta una rissa epocale tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi. Purtroppo sembra che non sia la prima volta per Massimo Bassetti, visto che anche in passato ha litigato pesantemente con altri personaggi del mondo dello spettacolo, uno tra tutti Simona Ventura.

Zona Bianca, lite epocale tra Matteo Bassetti e Antonella Boralevi

Questa volta però la lite con Antonella Boralevi è finita nel peggiore dei modi, tanto che il virologo ad un certo punto avrebbe mandato a quel paese la giornalista. Sarebbero volate parole molto pesanti e nello specifico l’infettivologo avrebbe accusato di essere ignorante, ovviamente sul tema covid. Di questa lite se è continuato a parlare anche nei giorni successivi.

La bomba sganciata da Marco Giusti sulla scrittrice

Adesso a sganciare una vera e propria bomba su quanto accaduto, sembra essere stato Marco Giusti, ovvero il critico cinematografico. Quest’ultima sembra abbia scritto il suo pensiero su Dagospia. “Resta la domanda del perché venga invitata ovunque la Boralevi. La cosa più interessante è che raccontano che da giovane fosse stata molto legata a Tanio Boccia, celebre king of Z movies… E che lui avesse perso la testa per lei…”. Questo nello specifico quanto scritto da Marco Giusti su Dagospia. La nota giornalista, pare che venisse in qualche modo corteggiata quando era giovane dal regista Tanio Boccia, il quale purtroppo è venuto a mancare nel 1982.

Bassetti va su tutte le furie e manda a quel paese la Boralevi

Riguardo la lite avvenuta tra la giornalista e l’infettivologo Bassetti, sembra che il tutto sia nato nel momento in cui la scrittrice ha fatto una battuta considerata infelice ai danni proprio del direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova. “Bassetti sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”, avrebbe detto la Boralevi, anche se con grande ironia. Ad ogni modo, sembra che le parole della giornalista non siano affatto piaciute all’infettivologo il quale senza mezzi termini ha replicato dicendo “Ma vaff*** va! Questa signora stasera ha detto una cosa grave. Lei si deve vergognare, si vergogni io se fossi in lei mi vergognerei“. Bassetti sarebbe andato completamente su tutte le furie, rivolgendosi alla donna avrebbe detto “Lei è ignorante su quello di cui ha parlato fino ad ora, sarà una bravissima scrittrice ma una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...