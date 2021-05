amazon-echo-show-10-di-terza-generazione,-lo-smart-display-che-ti-segue

Bello il design, che ricorda vagamente il vecchio iMac G4, bello il tessuto con cui è rivestito l’altoparlante, l’Echo Show 10 (che costa 249 euro), ha una fotocamera da 13 megapixel, un display rotante da 1280×800 pixel e tre altoparlanti: due tweeter e un woofer. Ha la possibilità di collegarsi a molti servizi musicali (Spotify, Apple Music a naturalemente Amazon Music) tra i quali manca però Tidal. Quanto allo streaming video c’è Amazon Prime Video, Netflix ma non c’è Raiplay. L’alternativa in questo caso è di utilizzare il browser Silk per poter accedere ai servizi mancanti ma tutto questo non si può fare comandandolo a voce e bisogna intervenire in punta di dito.

5 di 5