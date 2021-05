all’asta-l’ultima-sopravvissuta-tra-le-hypercar-di-fast-and-furious-7

È la Lykan che vola da un grattacielo all’altro in una delle scene più iconiche del film: dei 10 esemplari utilizzati, 9 sono andati distrutti durante le riprese

Lykan HyperSport

Nella saga di Fast & Furious le auto sono le protagoniste principali, alla stregua degli attori. La prima pellicola, uscita nell’ormai lontano 2001, ha dato il via a una serie di successo dove, nelle innumerevoli scene spettacolari, la fisica non viene quasi mai contemplata. Tra le auto iconiche che hanno contribuito a decretare il successo del film c’è sicuramente l’esotica W Motors Lykan HyperSport.

Si tratta di un’hypercar di una casa libanese fondata nel 2012, che viene utilizzata nel Fast & Furious 7, uscito nel 2015. Prodotta precedentemente in solo 7 esemplari, per il film ne sono state realizzate ulteriori 10 unità mettendole a disposizione esclusiva della casa di produzione del film come “stunt vehicle”. Si tratta dell’auto che viene utilizzata da Vin Diesel e Paul Walker per volare, nel senso letterale del termine, da un grattacielo all’altro. Scena indubbiamente spettacolare, ma non molto veritiera dal punto di vista meramente fisico. Ebbene, tutte le Lycan sono andate distrutte per girare questa particolare scena, tranne una. Quest’esemplare unico sarà messo all’asta da RubiX l’11 maggio. Attualmente le pre-offerte sono attive e lo saranno fino al giorno prima della vendita.

Quando è stata lanciata, nel 2013, la Lykan HyperSport era ufficialmente la terza auto più costosa al mondo, poiché, per mettersela in garage, erano necessari ben 3,4 milioni di dollari. La vettura originale è alimentata da un biturbo da 3,7 litri in grado di generare 780 CV di potenza, con 960 Nm di coppia. Potenza in grado di spingerla da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi, facendole raggiungere 395 km/h di velocità massima.

In realtà però l’esemplare messo all’asta da RubiX è molto meno potente, poiché sotto al cofano è presente un boxer 6 cilindri da 245 cavalli trapianto da una Porsche Taycan, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Tuttavia, chi riuscirà ad aggiudicarsi l’asta (che parte da 100mila euro e conta di arrivare a circa 2 milioni), non riceverà solo l’auto “fisica”, ma anche alcuni proprietà virtuali, tracciate e garantite dalla tecnologia NFT (viene usata anche nell’arte digitale), risorsa digitale non fungibile. Queste risorse digitali che fanno parte del “pacchetto” comprendono un video esclusivo e un render in hd.