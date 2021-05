al-via-le-riprese-di-don-matteo-13-il-24-maggio-2021

Don Matteo 13 stagione quando esce? Non prima del 2022

Don Matteo 13 stagione non è (più) un miraggio. A differenza delle voci circolate in passato, è ufficiale che Don Matteo 12 non sarà l’ultima stagione. Ad annunciarlo ufficialmente il 20 marzo 2020 è l’allora direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta. Eleonora Andreatta lascia la RAI e da luglio 2020 diventa Vice Presidente delle serie originali italiane per Netflix. A marzo 2020, però, ricopre ancora il ruolo di direttore RAI Fiction e, alla luce dei sette milioni di spettatori in prima linea per la dodicesima stagione, conferma con entusiasmo la realizzazione del tredicesimo capitolo.

A fronte dell’emergenza Covid-19 ipotizziamo che l’uscita di Don Matteo 13 stagione non sia prima del 2022. Infatti, le riprese annunciate per luglio 2020, in realtà partono – salvo imprevisti – il 24 maggio 2021.

Don Matteo 13 riprese al via il 24 maggio 2021

Il 5 novembre 2020 Maurizio Lastrico (aka il PM Marco Nardi) pubblica sul suo profilo Instagram la foto di una notizia riportata da Spoletonline. Si tratta dell’annuncio del primo ciak per Don Matteo 13 previsto per maggio 2021. L’attore commenta lo scatto con questa didascalia: “Felicissimo per questa notizia!!!😀 Gli amici più pessimisti dicono che le restrizioni potrebbero durare ancora tanto tempo. Voi che ne dite? Spoleto arriviamo!!!”

Come riporta l’attendibile BubinoBlog il 7 maggio 2021 è previsto l‘avvio delle riprese sul set di Don Matteo 13 il 24 maggio 2021.

Questa volta dovrebbe essere quella buona. Infatti la stagione 13 ha una storia travagliata per quanto riguarda le riprese. Ecco cosa è successo.

Le riprese, a onor del vero, sono state annunciate anche lunedì 6 luglio 2020. Evidentemente poi i lavori si sono fermati…

È Nino Frassica (alias Maresciallo Cecchini nella fiction) con una foto pubblicata sul suo account Instagram a rivelarlo proprio il primo giorno della fase di shooting il 6 luglio 2020.

CIAK! Oggi iniziamo a girare la nuova serie DON MATTEO 13 (per adesso siamo costretti a girare così): nella foto il capitano Olivieri e il maresciallo Cecchini! @donmatteorai @mcgiannetta_official @rai1official #ninofrassica #ninofrassicaoff

Questa la didascalia dello scatto che immortala lui e Maria Chiara Giannetta (alias il capitano Olivieri) sul set:

Don Matteo 13 Maria Chiara Giannetta e Nino Frassica il primo giorno di riprese, il 6 luglio 2020. Foto pubblicata sul profilo Instagram di ninofrassicaoff

Don Matteo 13 stagione anticipazioni da Nino Frassica (Maresciallo Cecchini)

Don Matteo 12 stagione su Rai Uno dal 9 gennaio 2020, la terza puntata si intitola Ricordati di santificare le feste Credits RAI e Ph. Luisa Cosentino

In un’intervista pubblicata da Tv Sorrisi e Canzoni il 23 gennaio 2020, Nino Frassica (alias Maresciallo Cecchini) avrebbe rivelato che dopo la fine della fase di shooting ne approfitta per riposare: “Ne approfitterò per riposarmi un po’ e per pensare a qualche nuovo progetto. Naturalmente in attesa di Don Matteo 13“. Le riprese di Don Matteo 12 sono durate ben nove mesi. Nonostante sia stato “un parto” in termini di tempistiche, ne è valsa la pena per i risultati a livello di ascolti che la fiction italiana sta riscuotendo.

Ovviamente quello che ci interessa qui è la parte “in attesa di Don Matteo 13“, che – a questo punto – “naturalmente” ci aspettiamo. Nino Frassica non sembra avere dubbi a riguardo: “‘Don Matteo 12’ è l’ultima solo in ordine cronologico. Abbiamo fatto dodici, perché non dovremmo fare tredici? Per mandarmi via, mi devono cacciare!“. Queste le parole riportate sempre nell’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

L’attore che interpreta il maresciallo Cecchini è grato della “piacevole sorpresa” degli ascolti della stagione 12 iniziata il 9 gennaio su Rai Uno in prima tv assoluta il giovedì sera in prime time. I fan storici della fiction continuano a seguirla, ma a loro “si sono aggiunti anche nuovi spettatori, tra cui molto giovani”.

Il motivo sta nella qualità di un prodotto che è capace di mantenere una sua identità nonostante gli anni che passano e, al tempo stesso, di non essere mai indietro con i tempi. Prova ne sono le guest star e gli ospiti delle puntate!

Don Matteo 13 stagione anticipazioni e episodi

Giovedì 9 gennaio 2020 debutta Don Matteo 12 su Rai Uno in prima tv assoluta in prime time con la puntata 1 dal titolo Non avrai altro Dio all’infuori di me. Le puntate della stagione 12 sono dieci, in onda sul primo canale RAI il giovedì sera con qualche cambiamento di palinsesto.

Per Don Matteo 13 stagione Terence Hill (alias Don Matteo) avrebbe un’idea rivoluzionaria. In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni il 2 aprile 2020 si riferisce alla dodicesima per lanciare una proposta del tutto nuova. Don Matteo 12, come già accennato, è composta da “dieci prime serate ma, in passato, ne abbiamo fatte anche 13”. La dodicesima stagione è particolare perchè ogni puntata riporta il titolo di un Comandamento. In ogni caso, per realizzare un numero così cospicuo di puntate “servono quasi due anni di lavoro: uno per la scrittura e almeno nove mesi sul set.“

Don Matteo 13 come Montalbano con cinque puntate a stagione?

Il processo adottato per i primi dodici cicli di episodi implica che una nuova stagione della fiction debutta circa ogni due anni. Per l’attore che interpreta il protagonista è tempo di “cambiare la struttura, sul modello di Montalbano, e fare non dieci ma cinque episodi per ogni stagione.”

Se la produzione dovesse accettare la proposta si ridurrebbero sia i tempi di scrittura sia quelli delle riprese: “la permanenza sul set si limiterebbe a quattro-cinque mesi” commenta Terence Hill. Quali sarebbero i benefici di un cambiamento di modello in questo senso? Per quanto riguarda il cast avrebbe “più tempo per stare con la famiglia” e per quanto riguarda “il pubblico avrebbe un ‘Don Matteo’ nuovo ogni anno”. Non è un’ipotesi da sottovalutare!