Zona Bianca, violentissima lite tra Antonella Boralevi e Matteo Bassetti, lei “Sta più in televisione che in corsia” lui “ma vaff … “

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Zona Bianca, il programma di Retequattro che segue Stasera Italia condotto, dal lunedì al venerdì da Barbara Palombelli e il sabato e la domenica da Veronica Gentili.

Fino a qualche settimana fa, l’approfondimento del mercoledì in prima serata lo faceva Barbara Palombelli ma poi si è deciso di sostituirla con Giuseppe Brindisi che conduce appunto Zona Bianca.

Ieri sera, tra gli altri ospiti c’erano Matteo Bassetti e la scrittrice Antonella Boralevi che si sono scontrati in un modo molto violento.

Le accuse di Antonella Boralevi a Matteo Bassetti “Lei è poco in corsia e molto in tv”

Ieri, nella puntata di mercoledì 5 maggio a Zona Binaca è andata in onda una rissa verbale davvero molto accesa.

I protagonisti sono stati Matteo Bassetti e Antonella Boralevi e, chiaramente, si parlava di covid.

La Boralevi ha detto: “Il lockdown non basta. Bisogna adottare altre misure di contenimento” e il conduttore, Giuseppe Brindisi ha commentato: “Allora che facciamo ci dobbiamo chiudere tutti in casa, con questa teoria”, l’altra ospite in collegamento, Daniela Santanchè

nel frattempo scuoteva la testa in senso di disapprovazione e poi ha detto: “Io sono stanca di sentire questi discorsi, lei sta facendo un grande danno al paese. Io sono terrorizzata da questo terrorismo”.

Ma poi ha anche aggiunto: “Io studio con molta attenzione quello che dice il professor Bassetti, lei sta dicendo delle grandi sciocchezze a me piacerebbe sentire parlare il professore che a differenza sua è una persona che sta in corsia, che ha curato i malati…”.

A quel punto la Boralevi ha detto una frase molto pesante indirizzata a Bassetti: “Sta molto poco in corsia, perché sta sempre in televisione”.

La reazione di Matteo Bassetti

Matteo Bassetti che è infettivologo del San Martino di Genova, a quel punto, fuori di sé ha fatto con la mano un gesto per dire: “Ma vaff***** va! Questa signora stasera ha detto una cosa grave. Lei si deve vergognare, si vergogni io se fossi in lei mi vergognerei. Ah, non si vergogna? Si inizi a vergognare. Lei è ignorante su quello di cui ha parlato fino ad ora, sarà una bravissima scrittrice ma una grande ignorante di Covid. Lei non capisce niente, tra quelli che vanno in televisione è quella che capisce di meno.”

E poi ancora più indignato ha continuato: “Ho sentito dire una quantità di cretinate da quando lei parla in televisione che non so come facciano ad invitarla ancora”.

La Boralevi, forse perchè si è resa conto di aver esagerato ha detto: “E’ uno scherzo, era uno scherzo, mi sono lasciata andare un po’ alla leggerezza” per poi, subito dopo continuare con l’attacco: “Peccato però che alcuni suoi colleghi a partire da Ilaria Capua, Massimo Galli e Andrea Crisanti dicono esattamente le cose che ho detto io sugli studi” E Bassetti: “Brava, vedo che lei sta in corsia. Io con lei non parlo più perché lei si deve vergognare. Dove sarà ospite lei io non andrò più, perché lei si deve vergognare di quello che ha detto.”

