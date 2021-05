uomini-e-donne,-maria-de-filippi-una-furia-contro-armando-“lo-so-che-parli-male-della-redazione…-“

Spread the love











Nella giornata di ieri mercoledì 5 maggio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne ovvero il noto programma condotto da Maria De Filippi. In genere, la conduttrice è sempre molto pacata e utilizza toni piuttosto tranquilli, salvo quando succede qualcosa che la manda su tutte le furie. Raramente abbiamo visto Maria De Filippi adirata e ieri è stato proprio uno di questi momenti. La conduttrice sembra che si sia letteralmente scagliata contro uno dei cavalieri del Parterre maschile del trono over, che da diversi anni è protagonista del programma. A scagliarsi contro l’uomo non è stata soltanto Maria De Filippi, ma anche l’opinionista Gianni Sperti, Ma cosa è accaduto?

Uomini e Donne, Armando Incarnato nega il bacio con Patty

Ebbene sì, la conduttrice si sarebbe scagliata contro Armando Incarnato, ovvero uno dei protagonisti degli ultimi anni del trono over. Tutto sarebbe nato nel momento in cui è entrata in studio Patty, la quale ha assicurato di avere trascorso una serata molto romantica con il cavaliere ed ha parlato anche di un bacio molto passionale che sarebbe durato addirittura 15 minuti. A quel punto però, l’uomo avrebbe negato categoricamente di aver baciato la donna, ed è stato proprio dopo questo commento che Maria De Filippi e Gianni Sperti sono andati su tutte le furie.

Maria De Filippi una furia contro Armando

“Lui mi ha detto ‘ci tieni tanto a raccontare questo bacio?’. Poi ha aggiunto ‘è meglio se lo raccontiamo nella seconda uscita’. Quindi già pensava a organizzare una seconda serata. Io non mi invento nulla. Lui ha detto che sta passando un momento delicato nel programma”. È stato questo il racconto della donna che ha così smascherato Armando Incarnato che ha continuato a negare che ci sia stato tra loro un bacio. È stata proprio la smentita di Armando che ha fatto infuriare la conduttrice. “Armando basta! uno fa un errore e lo ammette e si va avanti. Non si prende in giro e si tratta male una donna così. E poi è vero che l’hai baciata, su dai. Senti Armando vuoi che vada avanti? Se vuoi vado avanti e ti dico che parli male della redazione con Roberta. Vuoi che vada ancora avanti? Sì sei tu che lo fai, tu Armando nome e cognome, quello che ho davanti. Non fai prima a dire che sei un cretino? Capita a tutti può capitare anche a te. Questa donna si è sentita presa in giro. Tu fai le cose e le fai male“.

Anche Gianni Sperti contro Armando

Sicuramente questa sfuriata la si ricorderà a lungo e chi non potrà di certo dimenticarla è proprio Armando, rimasto piuttosto sorpreso dalle parole della conduttrice. A quel punto, anche il noto opinionista Gianni Sperti si sarebbe scagliato contro il cavaliere partenopeo, accusandolo di essere un uomo “senza palle”. Poi Gianni avrebbe aggiunto “Non vuoi ammettere che siete stati in camera insieme. Fai una figura di me**a”.

