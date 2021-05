Home » Tv » Soap Opera » Una Vita » Una Vita, anticipazioni oggi 6 maggio: Liberto tradisce di nuovo Rosina?

Anticipazioni “Una Vita”, puntata del 6 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap opera spagnola su Canale 5 alle 14.10? Rosina si precipita all’atelier di Maite convinta che la pittrice e il marito abbiano una tresca. In realtà i due si incontrano non come amanti, ma come possibili e futuri soci di una galleria d’arte.

Emilio ha scoperto Margarita mentre versava del veleno nel tè per Bellita.

La moglie di Carchano dà al ragazzo qualche spiegazione vaga e sommaria e poi se ne va in tutta fretta, dimenticando la borsetta con la fiala a casa dei Dominguez.

Santiago mostra a Marcia i biglietti per Cuba, ma la ragazza insiste nel voler sapere chi sia lui veramente.

La Sampaio, perciò, rifiuta la proposta del sedicente marito. Becerra, vacillando per i sentimenti che prova per la giovane, alla fine cede e le rivela la sua identità.

Nel frattempo Ursula, in convento, ha scritto misteriose lettere ai vicini, poi va a far visita ad Andrade in carcere.

In cambio del suo aiuto contro Genoveva, il criminale le rivela la verità sull’identità di Santiago: il marito di Marcia in realtà è morto.

Memore del passato, Rosina si è convinta che Liberto la tradisca con Maite. La donna si presenta a casa della pittrice pronta a fare una scenata.

Qui, però, scopre che i loro incontri avevano come unico scopo un obiettivo comune: aprire una galleria d’arte.

Jacinto e Casilda hanno capito che la zia Anita, in realtà, voleva che partecipassero alla lotteria natalizia. E in loro è riaffiorata la speranza di diventare ricchi.

I due sognano già in grande, ma Cesareo cerca di farli ragionare, invitandoli a essere concreti.

Felipe aveva chiesto la mano di Genoveva, ma era stato incredibilmente rifiutato. La donna gli aveva anche detto che sarebbe andata all’estero e avrebbe cresciuto il bambino lontano dal padre, da sola.

Alvarez-Hermoso ha rotto definitivamente con Marcia. Poi si è ripresentato di nuovo da Genoveva chiedendola nuovamente in sposa. La Salmeron, questa volta, acconsente.

“Una Vita” va in onda su Canale 5 durante la settimana, da lunedì a venerdì, dalle 14.10 alle 14.45 circa.

Sabato 8 maggio “Una Vita” vi aspetta dalle 14.20 alle 15.30 circa prima di “Verissimo” sempre su Canale 5.