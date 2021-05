Spread the love











Fedez nei guai per le decine di frasi violente e discriminatorie contenute all’interno delle sue canzoni verso la comunità Lgbt e le donne. Ecco cosa scriveva il rapper. I rappresentanti dei partiti lo sanno bene, per entrare in politica è importante avere un passato immacolato perché in pochi istati tutti gli errori commessi saranno riportati alla luce. […]

L’articolo “Stupro la Moratti” e “Ammazza Barbara D’Urso” così Fedez incitava all’odio proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...