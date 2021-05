Scontro auto-camion a Fossano: c’è una donna ferita

I Vigili del fuoco di Cuneo e di Fossano sono al lavoro dall’alba di questa mattina, 6 maggio, per soccorrere due persone, coinvolte in un incidente in via Mondovì a Fossano, poco distante dalla sede della Protezione civile locale.

A scontrarsi sono stati un’auto e un camion, con la prima che è rimasta incastrata dentro le lamiere del mezzo pesante, ribaltatosi.

Non si conoscono ancora le dinamiche né le condizioni delle persone coinvolte, ma è certo che ci sarebbe una donna che ha riportato un politrauma. Sul posto anche l’elicottero del servizio di elisoccorso 118.

Si riscontrano anche problemi alla circolazione, con la strada SA 28 (Sant’Albano Stura-Fossano) chiusa al traffico.