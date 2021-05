rio,-strage-nella-favela:-25-morti-in-un’operazione-anti-droga

RIO DE JANEIRO – E’ di 25 vittime, tra cui un agente, il bilancio di un’operazione anti-droga condotta dalla Polizia civile di Rio de Janeiro nella favela di Jacarezinho, nella zona nord della capitale. Nell’operazione, riferisce la stampa locale, sono rimaste ferite anche due persone, passeggeri della metropolitana che si trovavano nei vagoni di passaggio presso la fermata di Triagem quando sono stati raggiunti da pallottole vaganti.

I video registrati da residenti e ripresi dalle telecamere delle emittenti locali hanno mostrato immagini di confusione nei vicoli della favela accompagnati dal suono di esplosioni di granate e di raffiche di fucili automatici. I residenti hanno raccontato all’emittente OGlobo di non essere in grado di uscire di casa. Tra questi una sposa che ha dovuto rimandare il matrimonio e una donna incinta che ha dovuto rinviare il parto con taglio cesareo programmato per questa mattina.

L’operazione Exceptis della polizia civile indaga sull’utilizzo di bambini e adolescenti da parte dei criminali per condurre operazioni illecite tra cui omicidi, spaccio di droga, furti e dirottamenti dei treni della ferrovia che passa nei pressi della favela. La polizia afferma che il traffico della regione adotta tattiche di guerriglia con armi pesanti contro agenti in divisa di passaggio nella regione. Le forze di sicurezza brasiliane sono spesso accusate di uso eccessivo della forza contro la popolazione civile durante le operazioni condotte nelle principali città del Paese.