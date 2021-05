realme-8-5g,-l’avanzata-europea-dell’ex-spin-off-di-oppo

Realme incuriosisce. Sì, perché nonostante l’aria di crisi nel settore degli smartphone questo brand è capace di crescere. Anche in Europa, dove nel primo trimestre del 2021 ha fatto registrare un robusto +183% di vendite (fonte Counterpoint) su base annua confermandosi settima forza nella classifica dei marchi di smartphone. Un risultato che passa non attraverso top di gamma super carrozzati e ovviamente molto costosi ma da prodotti che offrono una buona dotazione tecnologica a un prezzo più basso di molti suoi concorrenti. Un esempio arriva dagli ultimi due prodotti annunciati dalla casa cinese che un dì era lo spin-off di Oppo: il realme 8 5g e il realme 8, in arrivo nel nostro paese in questo mese di maggio. Ebbene, questi smartphone, che partono da un prezzo di 199 euro, offrono caratteristiche di tutto rispetto nel solco di una “democratizzazione” della tecnologia (così amano definire la loro mission dalle parti di realme).

Ma ecco gli ultimi due prodotti. Il realme 8 5G sarà il primo dispositivo con MediaTek Dimensity 700, che è poi il primo processore 5G realizzato a 7 nanometri ad arrivare sul mercato italiano ed europeo. Poi: batteria da 5000 mAh che si avvale di tecnologia smart 5G per ridurre i consumi, spessore e un peso estremamente ridotti (8,5 mm e un peso di appena 185 g), fotocamera da 48 MP (Frontale da 16 MP) e display AMOLED da 16,5 cm (6,5″) a 90 Hz. C’è anche la possibilità di avere a bordo due sim più uno slot per l’espansione di memoria fino a 1 TB. Quanto al realme 8, c’è la fotocamera quadrupla da 64 MP con AI, il processore per il gaming MediaTek Helio G95 e batteria da 5000 mAh con ricarica Dart da 30W. Il realme 8 è ancora più leggero e sottile del fratello in 5G (177 grammi e uno spessore di appena 7,99 mm), ha un display Super AMOLED, batteria da 5000 mAh e processore Helio G95.

Madhav Sheth

“Abbiamo una strategia di prodotto su tutta la gamma, che copre dai dispositivi entry-level agli smartphone di punta, e un approccio all-in 5G per portare il 5G a più segmenti di prezzo, compresi i dispositivi a 200 €. Il nostro portafoglio include prodotti 4G e 5G, in modo che gli utenti possano scegliere quale dispositivo si adatta meglio, in base alle loro esigenze”, spiega a Repubblica Madhav Sheth, vice presidente di realme e CEO di realme India ed Europa. “Dall’inizio di maggio realme C21 è disponibile sul mercato italiano. È il nostro telefono economico di alta qualità. Per meno di 130 euro realme il C21 offrirà agli utenti una batteria da 5000 mAh con 47 giorni di standby super lungo e supporto della ricarica inversa, oltre a un display da 6,5 pollici, processore di gioco octa-core MediaTek Helio G35 e tripla fotocamera AI da 13 MP”.

Gli obiettivi di realme sono assai ambiziosi. “Nel 2020 siamo stati il marchio di smartphone in più rapida crescita nel mondo e miriamo a mantenere questa tendenza. La nostra missione nel 2021 è anche quella di accelerare e diffondere la tecnologia 5G, essendo il leader 5G in ogni segmento e il produttore di smartphone 5G in più rapida crescita in Italia. Ci aspettiamo che metà del nostro portafoglio di prodotti sia 5G nel 2021 e nei prossimi due anni prevediamo che il 70% dei nostri prodotti sarà supportato dalla tecnologia 5G, specialmente in mercati chiave come l’Europa”.

Resta da capire quali sfide può ancora sviluppare un mercato saturo come quello degli smartphone. “La concorrenza nel settore degli smartphone – dice ancora Sheth – ha un solo beneficiario: il cliente. Per questo siamo felici di affrontare qualsiasi concorrenza per metterci alla prova e realizzare prodotti migliori. Crediamo che il 5G cambierà le regole del gioco nel settore e vogliamo rendere popolare questa tecnologia. A causa del maggior costo dei prodotti 5G, per noi la sfida sarà quella di offrire una gamma di dispositivi 5G completa e soddisfacente in ogni fascia di prezzo, senza compromettere l’esperienza dell’utente, ma trovando il perfetto equilibrio in termini di specifiche e tecnologie per soddisfare le le esigenze dei clienti, comprese quelle incentrate sul design. Rispetto a un telefono 4G, il numero di antenne di un dispositivo 5G aumenta del 200%, il che si traduce in un peso aggiuntivo: così gli ingegneri devono lavorare su soluzioni per mantenere basso il peso anche con una struttura interna complessa (come hanno fatto con realme 8 5G ), lavorando costantemente sull’ottimizzazione del design per un’esperienza utente confortevole”.