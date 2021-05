Presentata la BIT 2021, da domenica 9 a martedì 11 in digitale.

A rilanciare la voglia di vacanze e ad aiutare i viaggiatori a scegliere e programmare, arriva una vetrina con oltre 1.500 espositori e più di 500 buyer da tutto il mondo: la Borsa Internazionale del Turismo 2021, presentata da Fiera Milano in conferenza stampa, che si svolgerà in versione digitale da domenica 9 a martedì 11 maggio per gli operatori e da mercoledì 12 a venerdì 14 per il pubblico dei viaggiatori.

Per la prima volta nella lunga storia di Bit si tratta di un tour globale tutto digitale ma non per questo – sottolineano gli organizzatori – meno dettagliato e pieno di proposte per viaggi.

La piattaforma digitale adottata, Expo Plaza, si articola nei tre canali dedicati allo spazio espositivo virtuale, dove gli espositori presentano la loro offerta, fanno networking con gli operatori e possono dialogare con il viaggiatore, in uno spazio convegnistico, Bit Talks, dove sono previsti 90 appuntamenti in streaming, e Bit Community per gli incontri riservati tra domanda e offerta. (ANSA).