Le polpette di pollo con chutney di pomodori verdi e mele sono un piatto unico leggero e saporito, con molte spezie e con due prodotti tipici della cucina indiana: il riso Basmati e il chutney.

Il chutney è una salsa agrodolce, preparata con verdura e frutta cotte nell’aceto e nello zucchero e abbondantemente speziate, il chutney più famoso è quello di mango, ma questa è una preparazione che si fa con quasi tutti i vegetali a disposizione, un po’ come la nostra mostarda. Serve per accompagnare i piatti di carne o di pesce, ma si mangia anche da solo, con il riso Basmati.

Il riso Basmati è una qualità di riso prodotta principalmente in India o in Pakistan, il suo nome in hindi significa “Regina di fragranza”, “Ricco di aroma innato” e deriva dal sanscrito. Si tratta di una qualità di riso con una caratteristica molto importante: non perde l’amido durante la cottura il che lo rende asciutto (inadatto, per esempio, ai risotti) ma molto saziante. Il governo indiano è consapevole di possedere una tale “ricchezza” tanto che, quando nel 2000, un’azienda americana tentò di registrare il marchio Basmati, riuscì a impedirlo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti



Tempo di cottura: 40 minuti



Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

Per le polpette:

300 g Petti di Pollo

1 pizzico Sale

1 cucchiaio Peperoncino piccante in polvere

1 cucchiaio Curry in polvere

1 Uovo

100 g Farina

Per il chutney:

2 Mele Marlene

2 Pomodori verdi

2 cucchiai Uvetta passa

1 cucchiaio Miele

2 cucchiai Aceto Di Mele

mezzo cucchiaino Senape in polvere

Per il riso:

150 g Riso basmati

Preparazione

Per preparare la ricetta delle polpette di pollo con chutney di pomodori verdi e mele, tagliate i pomodori a spicchi, sbucciate ed eliminate il torsolo alle mele e poi affettatele non troppo finemente.

Fate ammollare l’uvetta passa in acqua calda.

Mettete in una pentola di terracotta le mele, i pomodori, l’uvetta strizzata e tritata, il miele, l’aceto, la senape ed il peperoncino.

Ponete sul fornello a fiamma bassa e lasciate sobbollire per circa mezz’ora.

Fuori dal fuoco regolate di sale e fate raffreddare.

Tagliate il pollo a tocchetti, infarinatelo e fatelo saltare in una padella con l’olio ed il curry.

Tritate il pollo, regolate di sale e aggiungete un uovo.

Mescolate bene e formate le polpette che poi passerete nella farina.

Cuocetele qualche minuto in una padella calda con un cucchiaio di olio.

Lessate il riso in abbondante acqua salata. Servite ponendo nei piatti rispettivamente il riso, il chutney ed infine le polpette.