polpette-con-il-sugo:-semplicemente-irresistibili!

Quando pensate a un piatto che vi fa venire l’acquolina in bocca, che vi mette subito appetito, che vi ricorda profumi e sapori della vostra infanzia, allora forse state pensando alle polpette con il sugo. Piccole palline di carne macinata rosolate in padella e poi cotte a lungo in una salsa di pomodoro profumata al basilico: come resistere a tanta bontà? Cucinarle è semplice ma richiede un po’ di tempo, sia per la preparazione della carne, sia per la salsa. Come per molti altri piatti poi, anche per questo le lunghe cotture assicurano un risultato eccellente.

I mille volti di una polpetta

Di polpetta non ne esiste una soltanto: la ricetta di base prevede carne macinata, uova, sale e pepe, ma se a questi ingredienti proverete ad aggiungerne altri, il sapore delle vostre polpette diventerà molto più intrigante. Per iniziare, oltre alla macinata di manzo, potete aggiungere quella di maiale, più grassa e saporita. Oppure potete tritare insieme qualche pezzo di prosciutto cotto, mortadella o salsiccia. Se poi vi piacciono un pochino speziate, aggiungete al pane grattugiato un trito di spezie o erbe varie. Infine, per renderle più morbide, potete unire all’impasto latte fresco o del pane raffermo e ammollato.

La ricetta delle polpette con il sugo

Prendete 600 g di carne macinata (di manzo o mista, come preferite), 1 uovo, 100 g Parmigiano Reggiano grattugiato, prezzemolo tritato, pan grattato, olio extravergine di oliva, sale, pepe. Per il sugo 400 g di passata di pomodoro, uno spicchio di aglio, olio extravergine di oliva, sale e basilico fresco. Per prima cosa preparate il sugo: in una padella ampia fate rosolare in poco olio l’aglio. Quando sarà dorato, aggiungete la passata di pomodoro e fate cuocere a fuoco dolce per circa 20 minuti. Dopodiché aggiustate di sale, unite il basilico e tenete da parte. Prendete ora la carne macinata, mettetela in una ciotola con il Parmigiano, il prezzemolo, l’uovo, il sale e il pepe. Mescolate bene e poi, con le mani, formate delle palline che passerete nel pane grattugiato. Fate scaldare poco olio extravergine di oliva in una padella e poi rosolateci dentro le polpette, poche alla volta, rigirandole spesso sino a che non saranno dorate. Quando le avrete cotte tutte, aggiungete la salsa di pomodoro, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco dolce per circa un’ora.