paolo-bonolis:-la-“dottoressa”-di-avanti-un-altro-lo-elogia

Intervistata da Super Guida Tv Maria Mazza, la “Dottoressa” di Avanti un altro, ha rivelato i suoi prossimi progetti televisivi ma ha anche fatto una serie di confessioni su Paolo Bonolis, che l’ha “salvata” in un momento davvero particolare della sua vita.

Il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di conoscere Maria Mazza grazie al suo ruolo nel programma di Bonolis “Avanti un altro”, dove veste i panni della Dottoressa, nel famoso “minimondo”.

Intervistata di recente da SuperGuida Tv la donna ha parlato della sua vita privata (si è definita una mamma “giocherellona e attenta”, innamorata della piccola Sveva, di sette anni) ma anche della sua carriera.

In futuro non le dispiacerebbe partecipare al Grande Fratello Vip e, infatti, ha ammesso di aver seguito con passione l’ultima edizione, in cui i suoi preferiti sono stati Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Per ora, però, si è detta felice e grata della sua esperienza ad Avanti un altro, per cui deve decisamente ringraziare Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis? Lavorare con lui è terapeutico

Parlando della sua esperienza ad Avanti un altro Maria Mazza ha rivelato di essere molto grata a Paolo e a tutti coloro che lavorano allo show.

“Questo programma mi ha restituito il sorriso e la voglia di continuare a fare questo lavoro. È arrivato in un momento delicato della mia vita perché stavo affrontando il dolore per la scomparsa di mio padre.”

ha rivelato la donna nella sua intervista, sottolineando il bellissimo legame che oggi ha proprio con il conduttore.

“Lavorare con Paolo è stato terapeutico. Devo ringraziare lui e il resto del cast per avermi accolta. Per me Avanti un altro rappresenta una seconda famiglia.”

ha spiegato la Mazza, che forse l’anno prossimo vedremo prendere parte a nuovi programmi e, perchè no, al reality più amato di Canale 5: il Grande Fratello.