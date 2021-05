Spread the love











Nella sua nuova carriera da influencer politico, Fedez difende i diritti dei cittadini ma si dimentica di citare Amazon. Vuoto di memoria o interessi economici? Fedez ha deciso di usare la sua immensa “influenza” da quasi 13 milioni di followers per promuovere importanti temi sociali. Niente di più lodevole ma sono in molti in […]

L’articolo Lavoratori sfruttati e neanche un centesimo di tasse pagate, ma Fedez difende Amazon proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...