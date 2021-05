Laura Torrisi dal letto di un ospedale: “pronta ad altre cicatrici”- FOTO

Spread the love

Laura Torrisi ha condiviso uno scatto dal letto di ospedale. Tantissimi i commenti di sostegno da parte dei suoi fan.

“Eccomi qua. Di nuovo”, queste le parole condivise da Laura Torrisi sotto l’ultimo scatto condiviso su Instagram. Una foto in cui si mostra in un letto di ospedale. Subito un tripudio di commenti da parte del suo milione di follower.

Molti utenti scrivono parole di sostegno all’attrice. Nel post di Laura emerge il grande desiderio di recuperare quanto prima e di tornare a sorridere. Da tempo la Torrisi sta lottando con l’endometriosi.

L’attrice toscana aveva raccontato di recente che da anni si era ammalata. L’ex gf aveva speso parole di ringraziamento per il supporto dei medici. Poi in particolare aveva ringraziato la figlia Martina, avuta dall’ex matrimonio con Leonardo Pieraccioni, sempre al suo fianco.

LEGGI ANCHE > Laura Torrisi, bellezza devastante e décolleté poetico: è incontenibile – FOTO

Laura Torrisi: di nuovo ricoverata

LEGGI ANCHE > Laura Torrisi, sul divano l’abbraccio più bello: raggiante – FOTO

Laura è stata di nuovo ricoverata. A comunicarlo l’attrice stessa sul suo profilo Instagram. Da anni l’ex gf soffre di endometriosi. Si tratta di una malattia dovuta all’accumulo al di fuori dell’utero delle cellule endometriali. La conseguenza è un’infiammazione cronica che comporta forti dolori e svariate problematiche all’intestino.

Oggi sulla sua seguitissima pagina Instagram, l’attrice ha condiviso uno scatto in cui si mostra in ospedale. Una foto in cui è sdraiata sul letto.

Nel post Laura non perde la speranza proiettandosi già al superamento del ricovero. Non manca il sostegno da parte di tantissimi colleghi. Dalla Elisabetta Satta, a Elisabetta Gregoraci a Sandra Milo, Cristina Chiabotto molti i commenti di sostegno per la Torrisi.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Alla fine del 2020 l’attrice aveva trascorso il capodanno in ospedale proprio per sottoporsi a un intervento molto delicato.