La dieta mediterranea può prevenire la perdita di memoria e la demenza. Lo studio

Prevenire l’Alzheimer, altre forme di demenza e altre malattie a carico di memoria con la dieta mediterranea. Uno stile alimentare ricco soprattutto di verdure e di olio d’oliva potrebbe infatti proteggere il cervello dall’accumulo di proteine e dal restringimento e portare così a una significativa riduzione dei farmaci assunti.

A dirlo una ricerca pubblicata su Neurology, la rivista medica dell’American Academy of Neurology, che ha esaminato in particolare l’amiloide, una proteina che si forma in placche, e la tau che ha invece la caratteristica di formarsi in grovigli. Entrambe risiedono sia nel cervello delle persone affette dal morbo di Alzheimer, sia nel cervello di persone anziane ma sane.

“Il nostro studio suggerisce che una dieta ricca di grassi insaturi, pesce, frutta, verdura e a sua volta povera di latticini e carne può effettivamente proteggere il cervello dall’accumulo di proteine che portano a perdita di memoria e demenza – spiega l’autore dello studio Tommaso Ballarini, dottorando del Centro tedesco per le malattie neurodegenerative di Bonn. Questi risultati dimostrano che ciò che mangi può influenzare le tue capacità di memoria in seguito“

Lo studio

Ad essere poste sotto indagine sono state 512 persone, di cui soltanto 169 erano cognitivamente normali. Il restante 343 erano a “più alto rischio di poter sviluppare la malattia di Alzheimer o problemi di memoria“.

Per iniziare, i partecipanti hanno risposto a un questionario dove veniva chiesto loro quante volte nel mese precedente avessero mangiato cibi sani e legati alla dieta mediterranea (un totale di 148 prodotti) . Le persone che hanno mangiato spesso cibi sani tipici della dieta mediterranea, come pesce, verdura e frutta, e solo occasionalmente cibi non tipici della dieta mediterranea, come la carne rossa, hanno ricevuto i punteggi più alti, per un punteggio massimo di nove.

Le capacità cognitive sono state valutate con un ampio set di test per la progressione della malattia di Alzheimer che ha esaminato cinque diverse funzioni, tra cui il linguaggio, la memoria e la funzione esecutiva. Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a scansioni cerebrali per determinare il volume del loro cervello. Inoltre, il liquido spinale di 226 partecipanti è stato testato per i biomarcatori della proteina tau e dell’amiloide.

I ricercatori hanno quindi esaminato quanto qualcuno seguisse la dieta mediterranea e la relazione con il volume del cervello, i biomarcatori tau e amiloidi e le capacità cognitive. Dopo aver aggiustato fattori come l’età, il sesso e l’istruzione, i ricercatori hanno scoperto che nell’area del cervello più strettamente associata alla malattia di Alzheimer, ogni punto inferiore di punteggio delle persone sulla scala della dieta mediterranea era pari a quasi un anno di invecchiamento cerebrale.

Osservando l’amiloide e la tau nel liquido spinale delle persone, coloro che non seguivano la dieta avevano livelli più elevati di biomarcatori della patologia dell’amiloide e della tau rispetto a quelli che lo facevano.

Quando si è trattato di un test di memoria, le persone che non hanno seguito la dieta hanno ottenuto punteggi peggiori di quelle che lo hanno fatto.

“Sono necessarie ulteriori ricerche per mostrare il meccanismo con cui una dieta mediterranea protegge il cervello dall’accumulo di proteine ​​e dalla perdita della funzione cerebrale, ma i risultati suggeriscono che le persone possono ridurre il rischio di sviluppare l’Alzheimer incorporando più elementi della dieta mediterranea nella loro diete“, conclude Ballarini.

