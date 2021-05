isola-dei-famosi:-gilles-rocca-provoca-tommaso-zorzi

L’isola dei famosi quest’anno ha visto duri scontri tra opinionisti e naufraghi che non si sono trovati molto d’accordo su alcune scelte dei concorrenti; uno dei più amati all’inizio e poi contestati è stato sicuramente Gilles Rocca che, eliminato nel corso della scorsa puntata, è tornato a parlare sui social, lanciando anche una frecciatina a Tommaso Zorzi.

Gilles Rocca, ex vincitore di Ballando Con le stelle, è uscito nel corso dell’ultima diretta dell‘isola dei famosi; dato come papabile vincitore sin dai primissimi giorni in Honduras, l’attore romano è uscito attirando su di sé le ire del pubblico e di quello che un tempo era il suo fan nr1, Tommaso Zorzi.

Dopo una furiosa lite in studio tra i due, Gilles è stato poi eliminato, tornando in Italia dalla sua amata fidanzata Miriam; non appena ripreso il contatto con la realtà, Gilles si è sfogato sui social ed ha autocommentato la sua esperienza su Cayo Cochinos:

“Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere… poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’isola, senza la paura di essere giudicato, infondo cosa ho fatto di male?! Ho mostrato le mie fragilità in un mondo dove piacciono di più falsi abbracci e liti sterili di un ti amo gridato a gran voce, dove c’è ancora l’ipocrisia di gridare alla “violenza” se osi contraddire una donna solo perché non sei d’accordo con il suo pensiero, perdendo di vista che proprio gridare alla violenza quando violenza non è, è il primo passo verso l’oblio per molte donne che invece la subiscono realmente”.

Gilles non si è limitato a questo, ma ha lanciato una stoccata a Zorzi.

Gilles Rocca contro Tommaso Zorzi

Lo scontro tra Gilles e Tommaso non è passato di certo inosservato al web che ha visto un ampio dibattito tra chi sostiene l’attore e chi l’influencer. Rocca non ha problemi a parlare della sua eliminazione, né tantomeno di chi “ha più followers di lui“:

"Io sono fiero di come sono, posso guardarmi ogni giorno allo specchio ed essere fiero di come sono, di come sono stato cresciuto dalla mia famiglia, di come amo la mia fidanzata, senza vergognarmene, mai. Venivo criticato perché sembravo duro, un uomo tutto d'un pezzo, determinato, rude… vengo criticato ora invece perché sono stato troppo emotivo, troppo sdolcinato, troppo fragile… non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato".

Gilles ha poi ricordato la grande Mia Martini che, accusata da personaggi più famosi di lei di portare sfortuna, è arrivata a togliersi la vita. L’ex naufrago ha puntato il dito molto in alto e, ovviamente, la risposta di Tommaso non si farà attendere, innescando così una guerra che metterà molte persone davanti “lo schermo” con tanto di pop corn!