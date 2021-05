L’insalata di tofu, cetrioli e fragole è un’insalata fresca che non prevede nessuna cottura. Una proposta leggera e vegan che può essere un antipasto o un secondo piatto, ma che può essere servita in monoporzioni all’interno di un buffet o di un aperitivo tra amici.

Che l’abbinamento tra le fragole e il formaggio sia felice è cosa nota, al grande pubblico, almeno dagli anno 90, in cui il Parmigiano reggiano promosse l’abbinamento con fragole e aceto balsamico. Ma in questa ricetta c’è un altro elemento che si sposa molto bene con il frutto rosso primaverile per eccellenza: il basilico fresco. Se volete provare, preparate un dessert a base di fragole, zucchero e basilico e ci ringrazierete.

Il tofu è un sostituto del formaggio, ottenuto a partire dalla soia, è un elemento molto proteico, ma allo stesso tempo poco calorico, ha solo 76 calorie per 100 grammi. Nella cucina orientale, in cui se ne fa largo uso, sono presenti diverse varianti, e diverse consistenze. Qui da noi il tofu più diffuso è il panetto bianco e compatto la cui caratteristica è quella di avere un sapore neutro, che si amalgama molto bene con gli altri ingredienti del piatto, soprattutto se questi prevedono una marinatura. Nel caso di questa insalata, potreste lasciarlo insaporire nella vinaigrette almeno un’ora prima di amalgamarlo al resto degli ingredienti.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per l’insalata:

300 g Fragole

2 Cetrioli

200 g Tofu

Semi Di Papavero

Basilico

Per la vinaigrette:

2 cucchiai Aceto Di Mele

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di tofu, cetrioli e fragole, lavate le fragole, eliminate il ciuffo verde e tagliatele in quarti.

Sbucciate i cetrioli, eliminate le estremità e affettateli finemente.

Tagliate il tofu a dadini piccoli.

In una ciotolina riunite l’olio extra vergine, l’aceto, il sale e il pepe, amalgamate velocemente con una forchetta per creare la vostra vinaigrette.

Disponete tutti gli ingredienti in una insalatiera, mescolateli e irrorateli con il condimento.

Aggiungete i semi di papavero e qualche foglia di basilico fresco.

Servite fresca.