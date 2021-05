gli-stati-uniti-sono-favorevoli-a-sospendere-i-brevetti-sui-vaccini-contro-il-covid

Spread the love

Non è ancora l’abolizione del brevetto sui vaccini. Ma è un passo importante in quella direzione. Il presidente americano Joe Biden ha detto di appoggiare la richiesta di sospendere la proprietà intellettuale delle case farmaceutiche per aumentare la produzione delle fiale, fino a quando perdurerà lo stato di pandemia. La richiesta era stata avanzata da India e Sudafrica – due fra i paesi più piagati dal coronavirus – lo scorso ottobre alla World Trade Organization.