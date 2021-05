Fortnite, arriva lo spettacolare trailer di Batman Zero: skin e novità

Epic Games ha finalmente reso disponibile lo spettacolare trailer di Batman Zero. Ecco la skin esclusiva e tutte le novità

Fortnite ha rilasciato il trailer ufficiale di Batman Punto Zero (screenshot)

Torniamo a parlare di Fortnite e delle innnumerevoli novità che Epic Games ha in serbo per il suo battle royale. Punto di forza del videogame sono senza dubbio le tantissime partnership e collaborazioni di livello già annunciate e che arriveranno nelle prossime settimane. Dai supereroi Marvel e DC Comics a Neymar Jr., passando per LeBron James e The Rock: non si finisce mai.

L’ultima delle novità riguarda proprio Batman Zero, disponibile da oggi nel negozio oggetti del videogioco e presentato con un trailer cinematografico. Il crossover col Cavaliere Oscuro è finalmente diventato realtà, e ha già fatto impazzire i milioni di utenti connessi online.

Fortnite, il trailer di Batman Zero: tutti i dettagli

“Una crepa squarcia il cielo sopra Gotham City… una lacerazione nella realtà stessa. In un mondo bizzarro e sconosciuto, la fenditura porta il Cavaliere Oscuro senza alcun ricordo di chi sia o da dove venga. Batman di DC Comics è stato attirato in Fortnite!”: così Epic Games ha presentato la super novità. Un personaggio che dovrà quindi combattere per ricordare il passato e scappare da un ciclo infinito di caos e lotta. Presenti personaggi come Renegade Raider, Fishstick, Bandolier e molti altri non ancora annunciati.

Il tutto, ovviamente, collegato al misterioso Punto Zero e a ciò che si trova oltre il Loop. Insomma, una trama quella pensata da Epic Games che si fa sempre più intricata e ricca di sorpresa. Non resta che giocare al battle royale per scoprire tutte le novità.