festa-della-mamma:-5-libri-di-cucina-da-regalare

La Festa della Mamma si avvicina: domenica prossima festeggiamo in famiglia magari cucinando un pranzetto con i fiocchi oppure a distanza magari con un mazzo di fiori o, perchè no, regalando un libro di cucina? Ecco cinque libri da regalare o da leggere insieme alla mamma per cucinare dolcetti bellissimi e particolari, per riscoprire la meraviglia delle verdure e delle nostre tradizioni.

La mia antica cucina italiana – Ricette e segreti dai nostri viaggi in Italia

Mimi Thorisson – Guido Tommasi Editore, euro 30

Il fascino che ha l’Italia, si sa è irresistibile. Lo conferma il nuovo libro di Mimi Thorisson, famosa food blogger cino-francese realizzato con il marito fotografo islandese. Dopo aver girato il nostro Paese da nord a sud (con i loro 8 figli e altrettanti cani) hanno scelto Torino per dare forma a questo lavoro che ripercorre le nostre più importanti preparazioni regionali. E se vi sembra curioso leggere in queste pagine la ricetta della bagna cauda o della pasta alla gricia, non titubate e provatele. Avrete la conferma che la nostra nostra tradizione culinaria è patrimonio di tutti.

Dalla terra alla brace – Amore per la terra, passione per la cucina

Fabrizio Bartoli, Martina Morelli – Eifis Editore, 28.50 euro

La storia di un sogno che nasce dalla terra e dai ricordi e che si materializza in un luogo magico il Podere Arduino, a Castagneto Carducci (LI). Gli autori, compagni nel lavoro e nella vita ci accompagnano con le loro ricette alla scoperta di una Toscana un po’ diversa da quella che ci si aspetta. Le foto, bellissime, sono di Giandomenico Frassi.

A scuola di food design in pasticceria – Dal cioccolato ai lievitati

Angela Simonelli – Giunti, 19.50 euro

Per chi non sa resistere alla pasticceria. Tutto spiegato passo passo e corredato da foto, dagli strumenti necessari agli ingredienti, alla più articolata delle preparazioni. 40 ricette per mettersi alla prova e stupire i propri ospiti.

L’ABC delle verdure

Mario Grazia – Gribaudo, 22 euro

Un mondo, quello delle verdure, da scoprire a ogni nuova stagione, perché c’è sempre qualcosa da imparare. Guidati dall’autore apprenderete a pulire e cucinare gli ortaggi senza sprechi, esaltandone tutte le caratteristiche. Utensili, condimenti, tipi di cottura, stagionalità. Dalla A di aglio alla Z di zucchina trombetta.

Tè e dolci del Giappone – Storie, miti, ricette

Stefania Viti – Gribaudo, euro 16.90

Sapete tutto sul tè e sulla pasticceria giapponese? Sulla sua origine, su una delle cerimonie più affascinanti e identitarie Sol Levante? Stefania Viti, come di consueto, affronta con serietà e precisione gli argomenti, intervistando voci autorevoli e servendosi di schede, immagini, ricette e tavole cronologiche. Da provare la ricetta del notissimo Mochi o del Tiramisù al tè verde matcha.